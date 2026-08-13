NATO lên án các vụ vi phạm không phận Ba Lan và Romania, cho rằng Nga chịu hoàn toàn trách nhiệm

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên án các vụ vi phạm không phận gần đây tại Ba Lan và Romania, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa dọc sườn phía Đông của liên minh.

NATO lên án các vụ vi phạm không phận Ba Lan và Romania, buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Euronews.com.

Theo tuyên bố của NATO, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã họp tại Brussels để thảo luận các vụ vi phạm không phận và những sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV). Các nước thành viên bày tỏ đoàn kết với Ba Lan và Romania, đồng thời đánh giá những vụ việc này là nguy hiểm và không thể chấp nhận.

NATO cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm không phận, đồng thời nhận định những sự cố trên cho thấy nguy cơ tính toán sai lầm và có thể đe dọa an toàn của người dân. Liên minh cũng ghi nhận phản ứng nhanh chóng của các cơ quan chức năng quốc gia và NATO trước các vụ việc.

NATO khẳng định tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp trên toàn liên minh, đặc biệt tại sườn phía Đông, trải dài từ khu vực Baltic đến Biển Đen. Theo NATO, các biện pháp này nhằm củng cố khả năng răn đe và phòng thủ trước các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp.

Nga từng cáo buộc một số nước NATO tiến hành các hoạt động “giả mạo” nhằm đổ lỗi cho Moscow. Ảnh: france24.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh NATO những năm gần đây tăng cường hiện diện và năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông. Theo NATO, các hoạt động này bao gồm bổ sung máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không, máy bay giám sát và các lực lượng khác nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa.

NATO đồng thời tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các nỗ lực hướng tới hòa bình. Liên minh cho biết những vụ vi phạm không phận và các hành động mà NATO đánh giá là thiếu trách nhiệm của Nga sẽ không làm thay đổi cam kết của các nước thành viên trong việc hỗ trợ Ukraine.

Theo NATO, liên minh sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên và duy trì khả năng răn đe trước những nguy cơ an ninh.

Lê Hà.

Nguồn: AA