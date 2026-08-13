Thủ tướng Iraq tái khẳng định hạn chót rút lực lượng liên minh quốc tế

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định ngày 30/9 là thời hạn cuối cùng để lực lượng thuộc liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chấm dứt nhiệm vụ quân sự và hoàn tất rút quân khỏi Iraq, nhấn mạnh Baghdad sẽ không thay đổi lộ trình đã thống nhất với Washington.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết từ ngày 1/10, Iraq sẽ không còn sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài, sau khi liên minh quốc tế hoàn tất nhiệm vụ quân sự và rút toàn bộ lực lượng khỏi nước này. Ảnh: AP.

Theo tuyên bố ngày 12/8 của Văn phòng Truyền thông Thủ tướng Iraq, ông Ali al-Zaidi đã có cuộc gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, trong chuyến thăm Iraq của quan chức quân sự cấp cao này. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Zaidi tái khẳng định cam kết của Iraq đối với thời hạn đã được hai bên thống nhất, theo đó ngày 30/9 sẽ là thời điểm cuối cùng để lực lượng liên minh hoàn tất nhiệm vụ quân sự và rút khỏi nước này.

Ông Zaidi nhấn mạnh từ ngày 1/10, Iraq sẽ bước vào “một ngày mới”, không còn sự hiện diện quân sự nước ngoài, qua đó củng cố chủ quyền lãnh thổ và tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh, ổn định. Theo nhà lãnh đạo Iraq, việc chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài không chỉ mang ý nghĩa về chủ quyền mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của các lực lượng an ninh quốc gia.

Washington hiện vẫn đang triển khai kế hoạch rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq trước ngày 30/9. Ảnh: TOI.

Một trọng tâm khác được Thủ tướng Iraq đề cập là vấn đề kiểm soát vũ khí. Ông cho rằng việc bảo đảm mọi loại vũ khí được đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước theo pháp luật sẽ góp phần bảo vệ các bên, củng cố quyền lực và chủ quyền quốc gia, đồng thời tạo nền tảng cho an ninh, ổn định và tiến trình phát triển của Iraq.

Theo AP, Washington hiện vẫn đang triển khai kế hoạch rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq trước ngày 30/9, phù hợp với thỏa thuận chuyển đổi vai trò của liên minh mà Mỹ và Iraq đạt được trước đó. Việc rút quân đánh dấu bước chuyển quan trọng sau hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq.

Hai bên cũng tái khẳng định những nội dung đã đạt được trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Zaidi hồi giữa tháng 7, theo đó chấm dứt nhiệm vụ quân sự của lực lượng liên minh tại Iraq. Baghdad và Washington đồng thời hướng tới xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chung, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, phát triển và an ninh.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, AP.