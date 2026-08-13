Thụy Sĩ đề xuất tăng VAT, huy động thêm 24 tỷ franc cho quốc phòng

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã đề xuất tăng tạm thời thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 12 năm nhằm huy động thêm 24 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 30,7 tỷ USD) để tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh của đất nước.

Thụy Sĩ đề xuất tăng thuế VAT để bổ sung 24 tỷ franc cho quốc phòng. Ảnh: Army Recognition.

Theo đề xuất, từ năm 2028, thuế VAT tiêu chuẩn sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm, từ 8,1% lên 8,6%; mức thuế đặc biệt tăng 0,3 điểm phần trăm lên 4,1%. Các khoản thu bổ sung sẽ được sử dụng hoàn toàn cho chi tiêu quốc phòng, chủ yếu là mua sắm trang bị và tăng cường năng lực quân sự.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết việc tăng nguồn lực nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về an ninh, trong đó tập trung vào nâng cao khả năng phòng thủ trước các hoạt động lai, các cuộc tấn công từ xa, mối đe dọa mạng và thiết bị bay không người lái, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Khoản kinh phí bổ sung cũng có thể được sử dụng để mua thêm một hệ thống phòng không tầm xa và trang trải chi phí phát sinh liên quan đến hệ thống Patriot.

Theo Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân sự, Thể thao Thụy Sĩ, quân đội nước này dự kiến cần hơn 70 tỷ franc cho các chương trình trang bị, dự trữ và cơ sở vật chất đến năm 2039. Trong đó, khoảng 24 tỷ franc là nhu cầu tài chính bổ sung, gồm 15 tỷ franc để nhanh chóng nâng cao năng lực ứng phó các mối đe dọa và 9 tỷ franc để bù đắp chi phí trang bị quốc phòng tăng trên toàn cầu.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thụy Sĩ đánh giá môi trường an ninh và địa chính trị tại châu Âu đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây.

Theo kế hoạch, Hội đồng Liên bang sẽ trình dự luật để Quốc hội xem xét. Nếu được thông qua và đáp ứng các thủ tục cần thiết, mức tăng VAT dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Lê Hà.

Nguồn: Caliber, Aviationweek