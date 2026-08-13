Colombia tuyên bố quốc tang và tình trạng khẩn cấp kinh tế sau thảm họa động đất

Chính phủ Colombia đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực Tây Bắc nước này, trong bối cảnh công tác cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên bố Colombia rơi vào “tình trạng khẩn cấp kinh tế” nhằm ứng phó với hậu quả của thảm họa. CCTV.

Theo thông báo của Chính phủ Colombia, trong thời gian quốc tang từ ngày 12/8, các tòa nhà công sở trên toàn quốc và các cơ quan đại diện ngoại giao Colombia ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ, nhằm tưởng niệm những người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ chia sẻ và hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella xác nhận trận động đất đã khiến 265 người thiệt mạng, 3.494 người bị thương và 496 người vẫn mất tích. Hơn 11.000 ngôi nhà trên cả nước bị phá hủy, trong khi 32 thành phố được xác định chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng thống de la Espriella cũng tuyên bố Colombia rơi vào “tình trạng khẩn cấp kinh tế” nhằm ứng phó với hậu quả của thảm họa. Theo ông, biện pháp này nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, huy động và phân bổ nguồn lực cho công tác tái thiết, đồng thời triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động kinh tế tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Trận động đất xảy ra sáng 10/8 theo giờ địa phương tại khu vực Tây Bắc Colombia. Theo số liệu của Mạng lưới Động đất Trung Quốc, động đất có độ lớn 7,5, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 80 km. Rung chấn mạnh ảnh hưởng trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Chính phủ Colombia tập trung nguồn lực cho công tác cứu nạn, hỗ trợ người dân và tái thiết. Ảnh: Al Jazeera.

Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ Colombia tập trung tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và cung cấp nhu yếu phẩm cho những gia đình bị mất nhà cửa. Chính quyền cũng đang đánh giá thiệt hại đối với hệ thống giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu để ưu tiên khôi phục.

Việc tuyên bố quốc tang và tình trạng khẩn cấp về kinh tế cho thấy quy mô nghiêm trọng của thảm họa, đồng thời tạo cơ sở để chính phủ Colombia tập trung nguồn lực cho công tác cứu nạn, hỗ trợ người dân và tái thiết. Trong bối cảnh số người mất tích vẫn còn lớn, ưu tiên trước mắt của nhà chức trách là tiếp tục tìm kiếm người sống sót, chăm sóc người bị thương và bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, Al Jazeera, Euronews.