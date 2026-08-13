Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại của Nga

Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ tàu thương mại của nước này, đồng thời chỉ trích hoạt động kiểm tra tàu của Liên minh châu Âu (EU) tại Địa Trung Hải, cho rằng những hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng trên biển.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Stamford Advocate.

Phát biểu ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nếu các kế hoạch bắt giữ tàu Nga được triển khai, Moscow “sẽ phải đáp trả tương xứng”. Ông nhấn mạnh phản ứng của Nga không nhất thiết giới hạn tại những khu vực tàu Nga có thể bị bắt giữ, mà có thể diễn ra “ở bất cứ đâu” Moscow cho là cần thiết, trong đó có khu vực phụ trách của Hạm đội Thái Bình Dương.

Ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã nhận chỉ thị liên quan và Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương đã được thông báo, đồng thời yêu cầu các lực lượng hải quân chú ý vấn đề này. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp với các nước láng giềng và đối tác trên cơ sở tôn trọng lợi ích lẫn nhau.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc lực lượng châu Âu tiến hành các hoạt động kiểm tra tàu “trái pháp luật” trong khuôn khổ Chiến dịch EUNAVFOR MED IRINI. Moscow dẫn vụ tàu mang cờ Cameroon Tao Payoh bị lực lượng Italy kiểm tra ngày 2/8, với sự hỗ trợ của một máy bay tuần tra Ba Lan và một tàu tuần tra Hy Lạp. Theo phía Nga, con tàu được phép tiếp tục hành trình sau khoảng 2 giờ.

Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại. Ảnh: The Local France.

Nga cho rằng EU đang mở rộng cách diễn giải thẩm quyền của IRINI để gây sức ép đối với các tàu thương mại, đồng thời phản đối việc xác định một số tàu thuộc “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu Nga nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, theo Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS), IRINI được gia hạn nhiệm vụ đến ngày 31/3/2027. Chiến dịch này hỗ trợ thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Libya và thực hiện các nhiệm vụ giám sát hàng hải khác. EEAS cho biết Nghị quyết 2292 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cơ chế kiểm tra tàu nghi vi phạm lệnh cấm vận vũ khí Libya đã hết hiệu lực từ ngày 24/5/2026 sau khi không được gia hạn.

Moscow cảnh báo các biện pháp can thiệp vào hoạt động hàng hải thương mại có thể dẫn đến “những nguy cơ lớn” đối với EU.

Lê Hà.

Nguồn: AA, Tass