Đức cải cách luật tình báo, mở rộng quyền hạn đối phó các mối đe dọa an ninh

Chính phủ Đức vừa thông qua dự thảo luật nhằm dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với các cơ quan tình báo được áp dụng từ thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng thời mở rộng quyền hạn cho các cơ quan này trong bối cảnh hai vụ việc an ninh nghiêm trọng xảy ra trong vòng một tháng làm lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia.

Đức trao thêm quyền hạn cho các cơ quan tình báo trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa và lỗ hổng an ninh. Ảnh: AP.

Theo chính phủ Đức, cải cách sẽ giúp nước này giảm phụ thuộc vào nguồn tin do các đồng minh cung cấp, đồng thời nâng cao khả năng chủ động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.

Các đề xuất cải cách phần lớn đáp ứng kiến nghị của cơ quan tình báo đối nội và đối ngoại Đức, vốn cho rằng năng lực của nước này đang tụt hậu so với cả các đồng minh và đối thủ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết các quy định mới sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong hệ thống an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh Đức cần xây dựng năng lực tình báo đủ sức cạnh tranh và ngang hàng với các cơ quan đối tác trên thế giới, trong đó có việc tăng cường khả năng tác chiến và quyền hạn để ứng phó hiệu quả hơn với khủng bố do nhà nước hậu thuẫn và các nhóm cực đoan.

Theo ông Dobrindt, Đức hiện phải đối mặt hằng ngày với các hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và những hoạt động bí mật của các thế lực nước ngoài nhằm gây bất ổn, làm tổn hại đất nước và tác động đến tình hình chính trị, xã hội.

Dự luật mới sẽ mở rộng quyền thu thập và lưu trữ thông tin, dữ liệu của các cơ quan tình báo đối nội và đối ngoại, đồng thời cho phép tiến hành nhiều hoạt động hơn nhằm ngăn chặn phá hoại và tấn công mạng.

Chính phủ Đức cho rằng những thay đổi này là cần thiết để ứng phó với nguy cơ ngày càng gia tăng từ các cuộc tấn công mạng và chiến tranh hỗn hợp. Ông Dobrindt cho biết Berlin đang thu hẹp khoảng cách với các nước châu Âu như Pháp và Anh, nơi cơ quan tình báo được trao quyền hạn rộng hơn.

Kế hoạch cải cách tình báo đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và liên tục được điều chỉnh trước khi trình Nội các thông qua ngày 12/8. Theo dự luật, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) sẽ được trao thêm quyền để đối phó với các mối đe dọa, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thúy Hà

Nguồn: Wion