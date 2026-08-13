Cố vấn IRGC đề cập khả năng kéo dài xung đột đến khi ông Trump rời nhiệm sở

Một cố vấn cấp cao của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây cho biết Tehran có thể kéo dài cuộc chiến với Mỹ cho đến khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở, đồng thời khẳng định Iran cần tăng cường năng lực răn đe để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Iran tuyên bố có thể kéo dài chiến tranh với Mỹ đến khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở, nhằm tăng sức răn đe và gây tổn thất cho đối phương, trong khi ông Trump nêu phương án tiếp tục duy trì sức ép để khiến kinh tế Iran suy yếu. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn Hãng PBS, ông Mohammad Reza Naqdi, người từng giữ chức Phó Tư lệnh phụ trách điều phối của IRGC, cho rằng một trong những cách để đạt mục tiêu này là kéo dài cuộc xung đột và gây tổn thất cho đối phương. Theo ông Naqdi, điều này sẽ khiến bất kỳ quốc gia nào có ý định tấn công Iran trong tương lai phải cân nhắc “cái giá phải trả”.

Khi được hỏi liệu Iran hiện có đang kiểm soát tình hình chiến sự hay không, ông Naqdi khẳng định “chắc chắn, chiến thắng thuộc về chúng tôi”. Ông cáo buộc Mỹ đang tiến hành một “cuộc chiến không có chiến lược”, đồng thời cho rằng Washington liên tục thay đổi mục tiêu.

Ông Naqdi dẫn các mục tiêu mà Mỹ từng đề cập, trong đó có đảo Kharg và việc mở lại Eo biển Hormuz. Theo ông, cuộc chiến càng kéo dài, Iran càng tích lũy được kinh nghiệm đối phó với quân đội Mỹ. Cố vấn IRGC đồng thời nhận định quân đội Mỹ “yếu hơn những gì chúng tôi từng nghĩ”.

Liên quan các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz, ông cho rằng những tàu đi qua các khu vực Iran không kiểm soát có thể đang vận chuyển hàng tiếp tế cho đối phương.

Về kho tên lửa, ông Naqdi khẳng định Iran đang sản xuất số lượng tên lửa nhiều hơn mức sử dụng hằng ngày. Ông cảnh báo nếu Iran cạn kiệt tên lửa, Tehran vẫn có thể gây thiệt hại cho các lợi ích kinh tế của Mỹ trên toàn thế giới.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố kinh tế Iran đang trong tình trạng nghiêm trọng, với lạm phát lên tới 300%, đồng nội tệ gần như mất giá trị. Ông Trump cho rằng tình trạng hiện nay “không thể duy trì” và nêu một số phương án nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có tiếp tục duy trì sức ép để khiến kinh tế Iran suy yếu.

Thúy Hà

Nguồn: Wion