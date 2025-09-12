NATO tăng cường phòng thủ không phận sau vụ UAV bay vào Ba Lan

NATO đã có động thái quyết liệt sau khi 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận Ba Lan trong đêm 9-10/9. Đây được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

NATO đã tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng thủ tập thể, với chương trình Kiểm soát Không phận được triển khai 24/7 nhằm đảm bảo an ninh bầu trời cho các quốc gia thành viên.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có phản ứng cứng rắn, khẳng định nước này sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng trước bất kỳ hành vi tấn công nào.

Lực lượng không quân Ba Lan, với sự hỗ trợ của các đồng minh NATO, đã điều động máy bay chiến đấu F-35 và F-16 để theo dõi và đánh chặn các UAV, với 16 thiết bị đã bị bắn hạ trong không phận NATO.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc đã quyết định triển khai ba trực thăng Mi-171Š đặc biệt tới Ba Lan. Đức tuyên bố tăng gấp đôi số lượng máy bay Eurofighter lên 4 chiếc và kéo dài nhiệm vụ đến cuối năm. Pháp cũng cam kết điều động ba máy bay chiến đấu Rafale để tăng cường bảo vệ không phận Ba Lan.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský đã triệu Đại sứ Nga Alexander Zmejevsky đến để phản đối vụ việc, trong khi Bulgaria cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Nga, coi đây là "một hành động khiêu khích không cần thiết."

Trong khi đó, ngày 11/9, trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sự cố liên quan đến máy bay không người lái ở Ba Lan có thể là "do nhầm lẫn." Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ ông đang ám chỉ đến sai lầm của ai.

Đề cập đến giải quyết vấn đề Ukraine, ông Trump bày tỏ không hài lòng với mọi thứ liên quan đến toàn bộ tình hình nhưng hy vọng rằng “tất cả sẽ chấm dứt”./.

Theo TTXVN