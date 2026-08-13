Nga cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine gia tăng tấn công tàu dân sự và hạ tầng vận tải tại Biển Azov và Biển Đen, gây gián đoạn xuất khẩu nông sản và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Theo bà Zakharova, trong suốt mùa Hè, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV), với sự hỗ trợ về thông tin tình báo từ các nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), để tập kích các cơ sở vận tải, hậu cần ven biển cũng như tàu dân sự chở các mặt hàng nông sản, trong đó có ngũ cốc và dầu hướng dương.

Bà Zakharova dẫn số liệu của phía Nga cho biết riêng trong tháng 7 đã ghi nhận ít nhất 100 vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các tàu thương mại chở nông sản của Nga tại Biển Azov và Biển Đen.

Theo quan chức Ngoại giao Nga, các cuộc tấn công đã gây thương vong trong một số vụ việc và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa theo những tuyến xuất khẩu được thiết lập, đồng thời gây khó khăn cho những nước phụ thuộc vào nguồn cung nông sản từ Nga. Bà Zakharova cho rằng những hành động này đi ngược các quy định của luật pháp quốc tế về bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải dân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các cuộc tấn công có thể làm gia tăng bất ổn trên thị trường lương thực toàn cầu, kéo theo giá lương thực và phân bón tăng, với tác động đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia đang phát triển ở khu vực Nam bán cầu và phương Đông.

Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Bà cho biết quân đội Nga đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trên Biển Đen, trong đó có việc tấn công các cơ sở mà Moscow cho là được Ukraine sử dụng để gây gián đoạn hoạt động vận tải biển. Nga cũng nhắm tới các cơ sở và tàu thuyền mà nước này cáo buộc có liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Moscow kêu gọi các tổ chức quốc tế và các quốc gia xem xét, đánh giá những vụ việc trên, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu nông sản không bị cản trở.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.