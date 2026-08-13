WHO cảnh báo điều chỉnh lịch tiêm vaccine trẻ em của Mỹ đi ngược cơ sở khoa học

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây cảnh báo những thay đổi gần đây của Mỹ đối với chương trình tiêm chủng cho trẻ em không phù hợp với các bằng chứng khoa học hiện có, đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ em mắc các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine.

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Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: CCTV.

Phát biểu trước những điều chỉnh chính sách của Washington, ông Tedros nhấn mạnh vaccine là một trong những công cụ hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ em. Theo người đứng đầu WHO, việc trì hoãn hoặc chia nhỏ các mũi tiêm có thể khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh trong thời gian dài hơn, đồng thời làm tăng khả năng bỏ lỡ hoặc chậm hoàn thành lịch tiêm chủng.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 ký sắc lệnh hành pháp về việc điều chỉnh các khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tiêm riêng các loại vaccine cho trẻ em. Ảnh: AP.

Theo Nhà Trắng, chính sách mới nhằm xây dựng các khuyến nghị “tiêu chuẩn vàng”, trong đó phân loại vaccine theo mức độ cần thiết và khuyến nghị tiêm một số loại vaccine dựa trên quyết định chung giữa bác sĩ và gia đình. Sắc lệnh cũng yêu cầu vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) được sử dụng dưới dạng ba mũi vaccine riêng biệt khi các sản phẩm này có sẵn tại Mỹ, đồng thời định hướng thực hiện các mũi tiêm ở những lần khám riêng biệt.

WHO cho rằng việc thay đổi lịch tiêm chủng theo hướng trì hoãn hoặc tách các mũi tiêm cần được cân nhắc hết sức thận trọng. Theo Reuters, giới chuyên môn cảnh báo việc tách vaccine MMR thành ba loại riêng biệt có thể mất nhiều năm do hiện Mỹ không có vaccine đơn lẻ phòng từng bệnh trong ba bệnh nói trên được cấp phép sử dụng rộng rãi. Các nhà sản xuất cũng có thể phải tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn tất quy trình cấp phép trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Các chuyên gia y tế cũng bày tỏ lo ngại rằng việc thay đổi lịch tiêm chủng có thể gây tâm lý hoang mang và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với vaccine. AP lưu ý nhiều nghiên cứu quy mô lớn đã bác bỏ mối liên hệ giữa vaccine MMR và bệnh tự kỷ; giới chuyên môn khẳng định vaccine phối hợp MMR hiện được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả trong phòng ngừa sởi, quai bị và rubella.

Tranh luận về lịch tiêm chủng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức về tỷ lệ tiêm vaccine và nguy cơ tái xuất hiện các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa. Theo các chuyên gia y tế, việc duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine cao có ý nghĩa then chốt trong bảo vệ trẻ em và cộng đồng, đặc biệt đối với những bệnh có khả năng lây lan nhanh như sởi.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AP.