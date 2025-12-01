NATO cân nhắc tấn công phủ đầu Nga

NATO đang cân nhắc chuyển từ thế phản ứng sang chủ động trong cách đối phó với các hoạt động chiến tranh lai của Nga, bao gồm tấn công mạng, và xâm phạm không phận. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, xác nhận với tờ Financial Times ngày 30/11.

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc họp của các Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng NATO tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ vào ngày 14 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Anadolu

Tờ Financial Times trích lời Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone nói: "Chúng tôi đang xem xét mọi phương án. Chúng tôi đang hành động khá thụ động. Chúng tôi đang nghĩ đến việc hành động quyết liệt hoặc chủ động hơn, thay vì thụ động".

Đô đốc Dragone cho biết liên minh đang đánh giá khả năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thậm chí xem xét một “đòn tấn công phủ đầu” trong một số trường hợp cụ thể. Theo ông, NATO hiện vẫn chủ yếu phản ứng trong không gian mạng, nhưng đang nghiên cứu việc mạnh mẽ hơn hoặc chủ động hơn.

Ông Dragone nhấn mạnh rằng, một “tấn công phủ đầu” có thể được coi là một hành động phòng thủ, nhưng đồng thời cũng vượt ra khỏi cách suy nghĩ và hành xử thông thường của NATO. Giới ngoại giao Đông Âu đặc biệt mạnh mẽ trong việc kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn đối với Liên bang Nga, bao gồm cả các đòn tấn công mạng trả đũa.

Tuy nhiên, Đô đốc Dragone lưu ý rằng, quá trình ra quyết định của NATO đang bị hạn chế bởi các quan ngại về pháp lý, đạo đức cũng như thẩm quyền.

Một chuyến bay của Ryanair được chụp ảnh đang bay gần Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 12 tháng 4 năm 2024. Nga bị cáo buộc đã gây nhiễu tín hiệu GPS của hàng nghìn chuyến bay thương mại gần Biển Baltic. Ảnh: Newsweek

Các nước NATO trước đây từng cáo buộc Nga tấn công máy chủ chính phủ, gây nhiễu tín hiệu GPS của máy bay, và cho thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận.

Moskva đã bác bỏ, gọi những cáo buộc này là kích động chiến tranh, đồng thời mô tả các lệnh trừng phạt của phương Tây và viện trợ dành cho Ukraine là “hành vi gây hấn hỗn hợp”.

Trong những năm gần đây, Nga cho biết họ chứng kiến mức độ hoạt động của NATO tại biên giới phía Tây tăng chưa từng có. Liên minh này liên tục mở rộng các sáng kiến quân sự và gọi đó là nỗ lực nhằm “răn đe sự gây hấn của Nga.”

Moscow nhiều lần bày tỏ lo ngại khi NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga “không đe dọa bất kỳ ai”, nhưng cũng không thể phớt lờ những động thái có thể gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo chí khẳng định Nga không có ý định tấn công các nước NATO, và cũng “không có lý do nào để làm điều đó.”

Nhật Lệ

Nguồn Financial Times, Kyivindependent