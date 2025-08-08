Nâng cao vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Lãnh đạo Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, DN. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc... Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh duy trì chương trình phối hợp công tác với UBND tỉnh và các ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách cho NLĐ, thực hiện chức năng tham gia quản lý Nhà nước, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Tổ chức hội nghị giao ban các DN FDI 2 tháng/lần có sự tham gia của các ban, ngành chức năng, công đoàn cơ sở, chủ sử dụng lao động để nắm bắt tình hình đời sống việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo trật tự, an ninh, giao thông tại các khu công nghiệp, thực hiện QCDC tại nơi làm việc... Từ đó nắm bắt tư tưởng công nhân, lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn để có hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của các DN ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thiết thực. Các nội dung được NLĐ tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát và được người sử dụng lao động công khai niêm yết tại các bảng thông tin cần biết, trong các cuộc họp định kỳ, các cuộc đối thoại hoặc báo cáo trực tiếp tại hội nghị NLĐ về tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm. Nhận thức về việc thực hiện QCDC ở cơ sở của người sử dụng lao động, của NLĐ có sự chuyển biến rõ nét. Tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò trong triển khai, thực hiện công tác QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, DN.

Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư của Đài Loan chuyên sản xuất và gia công giày dép xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty luôn chú trọng thực hiện QCDC tại nơi làm việc; thường xuyên sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam Nguyễn Thị Ái, cho biết: QCDC tại nơi làm việc nếu được thực hiện nghiêm túc, bài bản sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc ổn định sản xuất. Cùng với việc tổ chức hội nghị NLĐ hằng năm, lãnh đạo DN tổ chức đối thoại trực tiếp với NLĐ định kỳ 3 tháng/lần và đối thoại đột xuất khi có vấn đề xảy ra. Qua đó, những khiếu nại, thắc mắc thuộc thẩm quyền được DN giải quyết kịp thời, công khai các chế độ, chính sách được giải thích, hướng dẫn thấu đáo. Đặc biệt, để nâng cao chế độ phúc lợi cho NLĐ, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã thương lượng thành công với ban lãnh đạo DN bổ sung các điều khoản trong TƯLĐTT có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho NLĐ. Cụ thể, DN tăng tiền thâm niên mức thấp nhất từ 80.000 đồng/tháng lên 150.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 250.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng; tăng tiền phụ cấp chức vụ cho cán bộ trực tiếp mức thấp nhất từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 6.000.000 đồng/tháng lên 7.100.000 đồng/tháng; hỗ trợ xăng xe 15.000 đồng/người/ngày, ăn ca 20.000 đồng/người/bữa ăn ca...

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, năm 2024 có 14/14 DN Nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, 910/910 DN ngoài Nhà nước tổ chức được hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; 72/65 DN (được giao theo kế hoạch) đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca trên 18.000 đồng (đạt 110,7%). Tổng số đơn vị có TƯLĐTT là 306 đơn vị (đạt tỷ lệ 37%) với 217.440 NLĐ được hưởng lợi từ việc ký TƯLĐTT; số đơn vị chưa ký TƯLĐTT là 520 đơn vị, chiếm tỷ lệ 63%. Hiện tại, có 14/14 DN Nhà nước, 122/122 DN có vốn đầu tư nước ngoài và 189 DN vốn trong nước thực hiện nghiêm túc bản TƯLĐTT.

Thông qua các hoạt động của công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ cơ bản được bảo đảm; quan hệ lao động trong các cơ quan, DN trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, DN cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng bền vững.

