Nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ khách hàng ngày thêm chuyên nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt qua kênh ngân hàng điện tử tăng cao, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu suất, giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm phục vụ khách hàng ngày một chuyên nghiệp.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những sản phẩm dịch vụ tiện ích của Agribank trên nền tảng số đã giúp khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa thuận lợi hơn rất nhiều. Chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Linh Sơn cho biết: “Không chỉ chuyển, gửi tiền, với các dịch vụ của Agribank, tôi còn có thể mua sắm, đặt vé xe khách, đặt khám y tế, chuyển tiền học phí cho con... bất kỳ lúc nào, không phải mất công đi lại”.

Song hành với hoạt động kinh doanh, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn tập trung mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tính đến đầu tháng 10/2025, ngân hàng đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, hơn 70 máy ATM và gần 20 máy Agribank Digital (CDM), hơn 500 máy POS. Mô hình này giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch cơ bản ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại, đồng thời tạo điều kiện để nhóm khách hàng ít tiếp cận công nghệ vẫn được hưởng lợi từ ngân hàng số.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực sự khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại Nhà nước có vai trò chủ lực, chủ đạo dẫn dắt thị trường tài chính, tiền tệ, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số được các chi nhánh Agribank đầu tư, nâng cấp thường xuyên để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của khách hàng thời điểm cuối năm. Hàng nghìn hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, HTX trên địa bàn tỉnh đã được cấp mã VietQR, cho phép thanh toán 24/7 với chi phí thấp, không giới hạn số lần giao dịch trong ngày. Điều này giúp thay đổi thói quen tiêu dùng tiền mặt của người dân và góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh trong việc thúc đẩy thương mại điện tử và tài chính toàn diện. Điểm đáng chú ý là cách làm trực tiếp, kề vai sát cánh cùng người dân của các chi nhánh Agribank. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua các kênh truyền thông, các ngân hàng đã cử cán bộ đến từng hộ, từng cơ sở kinh doanh để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, trải nghiệm dịch vụ. Việc “cầm tay chỉ việc” giúp khách hàng yên tâm, dần hình thành thói quen giao dịch số. Chính yếu tố con người kết hợp công nghệ hiện đại đã tạo ra sự khác biệt và bền vững trong chuyển đổi số tại địa phương.

Bà Quách Thị Mai ở xã Ngọc Liên cho biết: “Tôi được nhân viên Agribank Ngọc Lặc hỗ trợ cài đặt ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại, đồng thời giúp lập tài khoản, sinh trắc vân tay, khuôn mặt, đặc biệt hướng dẫn kỹ cách sử dụng ngân hàng điện tử. Giờ tôi đã thực hiện thành thục mọi giao dịch ngân hàng điện tử. Với các ứng dụng này, người dân ở khu vực nông thôn như chúng tôi muốn thanh toán, chuyển tiền, chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết xong, không phải đi xe xuống ngân hàng cách nhà hàng chục cây số nữa”.

Các ngân hàng cũng bố trí cán bộ trực đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, khi có sự cố phát sinh, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc hỗ trợ 24/7 của Agribank để được hỗ trợ kịp thời. Các dịch vụ ngân hàng điện tử như Agribank E-Mobile Banking, Agribank Internet Banking luôn hoạt động 24/7 để phục vụ khách hàng giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán bằng QR Code, nhận tiền kiều hối, lì xì năm mới.

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, các sản phẩm dịch vụ của các chi nhánh Agribank đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần gia tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, đồng hành cùng ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 của Chính phủ.

Bài và ảnh: Đức Thanh