Mậu Lâm: Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Sau khi sáp nhập các xã Mậu Lâm và Phú Nhuận của huyện Như Thanh cũ thành xã Mậu Lâm, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Những nỗ lực đó đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình XDNTM trên địa bàn xã.

Mô hình nuôi nhím của gia đình chị Hàn Thị Lý ở thôn Phú Thượng 1, xã Mậu Lâm cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Hàn Thị Lý ở thôn Phú Thượng 1 là hộ tiên phong thử nghiệm mô hình nuôi nhím và đến nay đã chứng minh được hiệu quả kinh tế cao. Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, chị Lý cho biết, sau khi tham khảo các mô hình nuôi nhím thành công, vợ chồng chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng và mua 3 đôi giống nhím về nuôi với suy nghĩ vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trong quá trình nuôi, chị nhận thấy nhím là loại động vật có sức đề kháng tốt, dễ thích nghi với môi trường sống, ít dịch bệnh, thức ăn đa dạng, chủ yếu là rau, củ, quả, trong khi đó không mất nhiều thời gian chăm sóc; chuồng trại được xây dựng đơn giản, ít tốn diện tích. Để nhím sinh trưởng, phát triển tốt, gia đình chị chú trọng vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và bổ sung men vi sinh trộn vào thức ăn để cho nhím ăn hàng ngày.

Nhờ cần cù, tuân thủ kỹ thuật chăn nuôi và theo dõi, ghi chép cẩn thận lại quá trình sinh trưởng của nhím, đến nay gia đình chị đã mở rộng về quy mô cũng như số lượng. Trang trại nhím của gia đình có diện tích khoảng 200m2, được chia thành 4 khu với 100 chuồng nuôi. Theo tính toán của chị Lý, mỗi năm nhím sinh sản 2 lứa, giá bán trung bình khoảng 1,4 triệu/con giống. Với 100 cặp nhím bố mẹ, mỗi năm trang trại nhím của gia đình sinh sản khoảng 300 con. Không chỉ cung cấp con giống và nhím thương phẩm, gia đình chị còn nuôi 30 con lợn rừng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm từ mô hình nuôi nhím và lợn rừng gia đình chị thu lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím và lợn rừng cho nhiều hộ dân góp phần nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn xã.

Nhằm phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân, chính quyền xã Mậu Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; tích tụ tập trung đất đai để tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Trọng tâm là phát triển các loại cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh như cây trồng cung cấp thức ăn xanh cho trang trại bò sữa, cây mía nguyên liệu, cây ăn quả, đào cảnh...

Trong lĩnh vực chăn nuôi, địa phương tập trung chỉ đạo chuyển dần từ hình thức chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ sang phát triển chăn nuôi trang trại tập trung. Hiện toàn xã có 4 trang trại với quy mô lớn và 30 gia trại; các mô hình chăn nuôi con đặc sản được quan tâm, mở rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao như hươu, nhím, lợn cỏ, lợn rừng lai, dê, ong mật. Bên cạnh đó, người dân đã khai thác tốt mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản, bình quân đạt 125 tấn/năm, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/ha...

Cùng với đó, do có hai chợ đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, xã Mậu Lâm đã trở thành điểm giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân trong và ngoài địa bàn xã.

Nhờ điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng phát triển các ngành nghề công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 18 doanh nghiệp, 4 HTX, 443 cửa hàng, đại lý bán với nhiều mặt hàng phong phú, 86 xe vận tải hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ngoài ra, toàn xã có 2.870 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong nước; 415 công dân lao động ở nước ngoài, hằng năm mang lại nguồn thu nhập đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Việc phát triển đa dạng các ngành nghề nông thôn đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trên địa bàn xã Mậu Lâm theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ - thương mại. Hiện tỷ trọng nông, lâm, thủy sản chiếm 24,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 25,02%; dịch vụ - thương mại chiếm 50,58% trong cơ cấu kinh tế. Sự chuyển dịch này đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 67,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%...

Bài và ảnh: Trung Hiếu