Từ 25/12, triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo Kế hoạch số 263/KH-BCĐ, ngày 25/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai từ ngày 25/12/2025 đến ngày 15/3/2026.

(Ảnh minh họa: Tùng Lâm)

Trong đợt cao điểm này, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường sẽ xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách; chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các cơ sở đứng tên công bố, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm y tế và các loại hàng tiêu dùng khác.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để phát sinh các kho, bãi, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, địa bàn nội địa nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách (nếu cần thiết).

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới người dân để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tới các lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Nguyên Mai