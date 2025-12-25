Hotline: 0822.173.636   |

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95-III có giá mới là 19.006 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (25/12).

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (25/12).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.716 đồng/lít, giảm 523 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.006 đồng/lít, giảm 614 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 18/12.

Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, xuống ngưỡng 17.257 đồng/lít; dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, giá mới là 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 222 đồng/lít, lên ngưỡng 13.382 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/12, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít. Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít; dầu hỏa giảm 704 đồng/lít; dầu mazut giảm 233 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN

(Baothanhhoa.vn) - Sau khi sáp nhập các xã Mậu Lâm và Phú Nhuận của huyện Như Thanh cũ thành xã Mậu Lâm, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Những nỗ lực đó đã và đang góp phần làm thay đổi diện...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ truyền thống chịu nhiều áp lực từ chi phí, cạnh tranh, thương mại số đang trở thành kênh quan trọng giúp hàng hóa địa phương mở rộng thị trường, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản...
