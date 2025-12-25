Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tàu cá nâng cấp thiết bị giám sát hành trình

HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Tàu cá neo đậu tại Bến cá Hoằng Trường (xã Hoằng Tiến).

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, đăng ký tại Thanh Hóa đã lắp đặt, kích hoạt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên Hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

Các tàu cá phải bảo đảm đầy đủ giấy tờ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thuỷ sản và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Mức hỗ trợ trực tiếp theo hoá đơn thực tế nhưng không quá 10 triệu đồng/tàu cá khi thực hiện nâng cấp, mua mới hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm mới đáng chú ý của chính sách là hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mua, thay thế thiết bị giám sát hành trình theo hoá đơn thực tế, nhưng không quá 10 triệu đồng cho mỗi tàu cá khi thực hiện nâng cấp, mua mới hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 4/4/2024 của Chính phủ. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Việc ban hành chính sách này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh quy định về giám sát tàu cá ngày càng chặt chẽ, yêu cầu thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Chính sách hỗ trợ sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí cho ngư dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác trên biển, góp phần tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững.

Minh Hiền