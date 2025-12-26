Năm 2026, bảo đảm 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm được tiêm phòng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển chăn nuôi bền vững.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chuyên môn cho lực lượng thú y các cấp; tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm được tổ chức theo hai đợt chính vào tháng 3-4 và tháng 9-10/2026, bảo đảm 100% vật nuôi thuộc diện tiêm được tiêm phòng. Các loại vắc xin bắt buộc gồm lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn, tai xanh, dại và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Việc tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn châu Phi được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với lĩnh vực thủy sản, tỉnh tổ chức giám sát dịch bệnh, quan trắc môi trường nuôi, kịp thời cảnh báo và xử lý khi xảy ra hiện tượng thủy sản chết bất thường; tập trung theo dõi các bệnh nguy hiểm trên tôm, ngao tại các vùng nuôi trọng điểm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; đồng thời bố trí đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)