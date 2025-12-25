Đột phá tư duy trong giảm nghèo ở Hồi Xuân

Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn như xã Hồi Xuân. Thời gian qua, xã đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp chăn nuôi giúp người dân ở xã Hồi Xuân tăng thêm nguồn thu nhập.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã đã ban hành nghị quyết về giảm nghèo bền vững. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo địa phương và phân công các thành viên theo dõi, đôn đốc việc triển khai chính sách giảm nghèo tại thôn, bản.

Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân Lê Văn Dũng, cho biết: "Mục tiêu của xã là giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo. Đột phá tư duy trong công tác giảm nghèo của địa phương chính là khơi dậy động lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu đối với từng hộ dân. Cùng với việc quyết liệt thực hiện phương châm “trao cần câu thay vì trao con cá”, xã huy động sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn".

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “đả thông” tư tưởng, thay đổi nhận thức của người dân. Các buổi họp thôn, bản không còn chỉ là nơi phổ biến chính sách, mà trở thành diễn đàn để những hộ dân đã thoát nghèo chia sẻ kinh nghiệm bằng những mô hình thực tế. Mắt thấy, tai nghe, giúp người dân dần nhận ra thoát nghèo không phải là điều gì đó xa vời, mà hoàn toàn có thể làm được ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ đó, từng hộ dân nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đối tượng thụ hưởng.

Mặt khác, xã Hồi Xuân tăng cường phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển du lịch cộng đồng cho người dân. Tích cực kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ vốn trực tiếp để thực hiện mô hình sinh kế phù hợp với đặc điểm và thói quen sản xuất của các hộ nghèo. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả để tạo thêm việc làm cho người nghèo, trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; thút hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản vào địa bàn, nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để công tác giảm nghèo tại địa phương thu được những kết quả thực chất, xã Hồi Xuân chủ động rà soát, điều tra, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm minh bạch, đúng quy định, từ đó hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất và tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Nhận thức rõ sự chuyển biến trong tư duy sản xuất là chìa khóa mở ra cánh cửa ấm no, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ để người dân áp dụng vào thực tế, từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Bằng các giải pháp linh hoạt, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Hồi Xuân đạt được những chuyển biến tích cực, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm và có xu hướng bền vững. Tính đến cuối năm 2025, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 43 hộ, bằng 1,75%. Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống Nhân dân địa phương dần được cải thiện, với thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 48,26 triệu đồng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo của xã. Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực yếu, kinh tế phát triển thiếu bền vững, sản xuất nông - lâm nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, một bộ phận Nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, là những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất và đạt kết quả bền vững, thời gian tới xã tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các chương trình, dự án nhằm tạo nguồn vốn để hỗ trợ sản xuất cho người dân, như là cách chuyển hướng từ việc “cho con cá” sang “cho cần câu” trong công tác giảm nghèo. Theo đó, xã tiếp tục chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp để người dân có kiến thức vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, nhân rộng các mô hình giảm nghèo tiêu biểu; hỗ trợ lồng ghép các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để bảo đảm các điều kiện phát triển bền vững.

