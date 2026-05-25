Mỹ ưu tiên Tomahawk cho chiến sự Iran, nguy cơ chậm giao vũ khí cho đồng minh

Quân đội Mỹ được cho là đang ưu tiên sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cho cuộc xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ và khả năng chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho các đồng minh, trong đó có Nhật Bản.

Tên lửa Tomahawk là loại vũ khí chính xác cao và được Mỹ sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Iran. Ảnh: Wion

Quân đội Mỹ đang ưu tiên mạnh mẽ việc sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trong bối cảnh xung đột với Iran, với hơn 850 quả đã được sử dụng trong những tuần đầu của chiến sự. Việc triển khai với cường độ lớn này được cho là đã làm suy giảm nhanh chóng kho dự trữ chiến lược, buộc Lầu Năm Góc phải điều chỉnh phân bổ vũ khí và tìm nguồn ngân sách bổ sung.

Theo đó, chính quyền Mỹ được cho là đã phải đề nghị Quốc hội phê duyệt gói ngân sách bổ sung trị giá khoảng 3 tỷ USD nhằm khôi phục kho dự trữ tên lửa.

Washington cũng đã cảnh báo Nhật Bản về khả năng chậm trễ nghiêm trọng trong việc bàn giao khoảng 400 tên lửa Tomahawk mà Tokyo đã đặt mua.

Trước đó, Nhật Bản ký hợp đồng mua 400 tên lửa Tomahawk vào năm 2024, trị giá khoảng 2,35 tỷ USD, trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường năng lực răn đe, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ khu vực với Trung Quốc.

Theo kế hoạch ban đầu, Nhật Bản dự kiến nhận hai lô, mỗi lô 200 tên lửa, trước tháng 4/2028. Tuy nhiên, một số quan chức Nhật Bản được dẫn nguồn cho biết thời hạn này có thể bị lùi thêm tới hai năm.

Báo cáo cũng cho rằng việc chậm trễ có thể ảnh hưởng rộng hơn tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi Nhật Bản được xem là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.

Một số đồng minh khu vực được cho là đang quan ngại việc Mỹ chuyển hướng nguồn vũ khí sang Trung Đông, trong khi các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Báo cáo dẫn nguồn cũng cho biết các nước châu Âu như Anh và Ba Lan có thể đối mặt với tình trạng tương tự, vì hiện Washington đang dồn ưu tiên nguồn lực cho chiến sự.

Bích Hồng

Nguồn: WION.