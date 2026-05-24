Thanh Hóa đứng thứ 2 tại chung kết Đấu trường Toán học Châu Á 2026

Ngày 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 đã vinh danh nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau nhiều phần thi cam go, gay cấn.

Vòng chung kết quốc gia AIMO năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5 tại Hà Nội, quy tụ gần 1.300 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc.

Đề thi AIMO hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ kiểm tra năng lực Toán học mà còn đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và kỹ năng ngoại ngữ của thí sinh.

Tham dự vòng chung kết, thí sinh làm bài trực tiếp tại điểm thi tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tham dự vòng chung kết có 22 tỉnh, thành phố có học sinh đoạt giải. Trong đó, Thủ đô Hà Nội dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương.

Tỉnh Thanh Hóa đứng thứ hai về tổng số giải và đặc biệt mạnh ở khối THCS.

Tham dự cuộc thi, Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 với 12 huy chương vàng (trong đó khối 8 chiếm tới 6 giải vàng).

Trường THCS Trần Mai Ninh cũng là trường dẫn đầu về số lượng học sinh đoạt giải với trên 80 học sinh, là trường đơn lẻ có số lượng thí sinh đoạt giải đông nhất, tập trung nhiều ở khối 6, 7, 8.

6 học sinh lớp 8 đoạt giải vàng tại cuộc thi cùng cô giáo Trần Thị Hiền, giáo viên Toán, Trường THCS Trần Mai Ninh.

AIMO tên tiếng Anh là Asia International Mathematical Olympiad, là kỳ thi Toán học quốc tế được Hiệp hội Olympic Toán học châu Á khởi xướng từ năm 2012.

Mỗi năm, AIMO thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam...

Sau hơn một thập kỷ phát triển, AIMO đã trở thành một trong những sân chơi Toán học uy tín trong khu vực châu Á và mở rộng ảnh hưởng ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đoàn học sinh Thanh Hóa tham dự AIMO năm học 2025-2026.

AIMO năm học 2025-2026 là bước chuẩn bị quan trọng nhằm lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1-5/8/2026.

Linh Hương