Pháp bất ngờ mở kênh liên lạc với Belarus sau nhiều năm đóng băng quan hệ

Sau nhiều năm gần như “đóng băng” quan hệ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ có cuộc điện đàm hiếm hoi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bối cảnh căng thẳng Ukraine leo thang và xuất hiện lo ngại Minsk có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột cùng Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ có cuộc điện đàm hiếm hoi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Logos press

Theo truyền thông Belarus, cuộc gọi được phía Pháp chủ động khởi xướng. Hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương giữa Belarus với Pháp cũng như quan hệ giữa Minsk và Liên minh châu Âu (EU).

Nguồn tin thân cận với Điện Elysee cho biết ông Macron đã cảnh báo Belarus về “những rủi ro nghiêm trọng” nếu nước này bị cuốn sâu hơn vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời kêu gọi Minsk thực hiện các bước đi nhằm cải thiện quan hệ với châu Âu. Tổng thống Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định, tránh các hành động leo thang quân sự từ phía biên giới Belarus

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Belarus gia tăng vai trò trong xung đột Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo Nga có thể chuẩn bị một chiến dịch quân sự mới từ hướng Belarus với sự hỗ trợ của Minsk. Belarus gần đây cũng tham gia các cuộc tập trận hạt nhân chung với Nga.

Dù quân đội Belarus chưa trực tiếp tham chiến tại Ukraine, Minsk đã cho phép lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự từ tháng 2/2022. Lãnh thổ Belarus cũng nhiều lần được sử dụng để phóng tên lửa và triển khai UAV nhằm vào Ukraine.

Đống đổ nát bốc cháy tại khuôn viên một trường học ở Kyiv.. Ảnh: AP

Đáng chú ý, cuộc điện đàm diễn ra chỉ một ngày sau đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv, trong đó Moscow được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, loại vũ khí Nga triển khai tại Belarus. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và vai trò ngày càng sâu của Minsk trong chiến sự.

Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022. Các chuyên gia đánh giá Châu Âu đang muốn “dò đường” để xem liệu Minsk có thực sự muốn cải thiện mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) hay không. Và liệu ông Lukashenko còn giữ được bao nhiêu phần độc lập trong các quyết định an ninh vùng biên giới, hay hoàn toàn đã bị kiểm soát bởi Điện Kremlin.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, RBC Ukraine