Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước Trung Đông bình thường hóa quan hệ với Israel

Theo hãng tin Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một số quốc gia Trung Đông và Pakistan xem xét bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh Washington kỳ vọng các tiến triển ngoại giao sau khi căng thẳng liên quan Iran hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass

Dẫn nguồn từ hai quan chức Mỹ, Axios cho biết trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã trao đổi với lãnh đạo Bahrain, Ai Cập, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng sau khi xung đột với Iran kết thúc, các quốc gia chưa tham gia Hiệp định Abraham hoặc chưa ký hiệp ước hòa bình với Israel sẽ tiến tới bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.

Theo nguồn tin của Axios, một số đại diện từ Qatar, Pakistan và Ả Rập Xê Út — những quốc gia hiện chưa có quan hệ ngoại giao với Israel — đã tỏ ra bất ngờ trước đề nghị này từ phía Tổng thống Mỹ.

Một quan chức Mỹ được dẫn lời cho biết trong cuộc gọi có thời điểm không có phản hồi ngay lập tức, khiến ông Trump đùa rằng: “Các bạn vẫn còn ở đó chứ?”. Phía Mỹ cũng cho biết Đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực với Israel trong những tuần tới.

Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Sharm El-Sheikh ở thị trấn nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Ảnh: AFP

Hiệp định Abraham được Mỹ làm trung gian thúc đẩy trong giai đoạn 2020–2021, theo đó Bahrain, Morocco và UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2020. Sudan cũng tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào năm 2021. Trước đó, Israel chỉ duy trì quan hệ ngoại giao với hai quốc gia Arab là Ai Cập và Jordan.

Hiện chưa có phản hồi chính thức công khai từ các quốc gia được nhắc tới trong cuộc điện đàm liên quan đến đề xuất mới nhất này. Các diễn biến tiếp theo vẫn đang được theo dõi trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao khu vực tiếp tục được thúc đẩy.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Axios