Ban Liên lạc Hội CCB Vùng 5 Hải quân gặp mặt truyền thống

Sáng 24/5, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) D561, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ.

Ban Liên lạc Hội CCB D561, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao kỷ niệm chương cho các hội viên.

Cách đây 50 năm vào ngày 15/10/1976, hơn 100 chiến sĩ đến từ các địa phương tỉnh Thanh Hoá đã nhập ngũ vào Tiểu đoàn 561, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân.

Tại buổi gặp mặt, các CCB đã cùng nhau ôn lại chặng đường sinh hoạt, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những năm tháng trong quân ngũ đã tôi luyện cho các CCB ý chí, bản lĩnh, sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì và gắn bó với nhau bằng tình đồng đội sâu sắc.

Ban Liên lạc Hội CCB D561, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà cho các hội viên.

Ban liên lạc đã ban hành quy chế hoạt động cụ thể, tổ chức thăm, động viên nhiều lượt hội viên; ủng hộ, giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn; tổ chức cho hội viên tham quan các danh lam, thắng cảnh...

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đã tổ chức giao lưu văn nghệ với những tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tình yêu quê hương đất nước do chính các hội viên biểu diễn.

Hoàng Lan