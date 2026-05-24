Mường Đeng đẹp như tranh giữa đại ngàn xứ Thanh

Giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh, thung lũng Mường Đeng đang khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của mùa lúa chín. Vẻ đẹp nguyên sơ của những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà sàn nép bên dòng suối cùng nhịp sống chậm rãi của đồng bào Thái đen đang thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến trải nghiệm, khám phá.

Video: Mường Đeng đẹp như tranh giữa đại ngàn xứ Thanh.

Khi những cơn gió đầu hè bắt đầu tràn qua triền núi, Mường Đeng cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng như khoác tấm áo vàng óng của lúa chín, trải dài theo những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang ôm lấy chân núi.

Ẩn mình giữa đại ngàn, Mường Đeng thuộc xã Yên Thắng với các bản Peo, Ngàm Pốc, Vặn... nằm nép bên dòng suối Ngàm trong veo quanh năm, mang phù sa bồi đắp cho đồng ruộng.

Không có những khu nghỉ dưỡng hào nhoáng hay nhịp sống xô bồ nơi phố thị, vùng đất này giữ chân du khách bằng tiếng suối róc rách, mùi rơm mới ngai ngái trong gió và sự bình yên lan tỏa từ những mái nhà sàn của đồng bào Thái đen.

Những ngày này, con đường dẫn vào bản Peo mở ra khung cảnh mùa vàng mê hoặc lòng người. Hai bên đường, những thửa ruộng bậc thang nối nhau tầng tầng lớp lớp, óng ánh dưới nắng sớm.

Mùa vàng nơi đây hiện lên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng như một bức tranh được vẽ bằng ánh nắng và hương lúa mới. Từng làn sương mỏng còn bảng lảng trên ngọn lúa khiến cả thung lũng như chìm trong miền cổ tích giữa núi rừng.

Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đỉnh núi, cả cánh đồng bừng sáng trong sắc vàng rực rỡ. Những bông lúa cong mình trĩu hạt khẽ lay theo gió, tạo thành những gợn sóng vàng óng lan xa tới tận chân trời.

Xen giữa sắc vàng ấy là hình ảnh những người phụ nữ Thái đang thoăn thoắt gặt lúa, bó lúa rồi gùi trên lưng men theo những bờ ruộng nhỏ quanh co.

Tiếng cười nói rộn ràng của mùa gặt vang vọng khắp sườn đồi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rám nắng, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui của vụ mùa no đủ. Những gùi lúa nặng trĩu theo bước chân người dân vượt dốc trở về bản, mang theo thành quả của những tháng ngày cần mẫn giữa núi rừng.

Không ít du khách và nhiếp ảnh gia đã lặng người trước vẻ đẹp ấy, liên tục ghi lại những khoảnh khắc như tranh vẽ khi mây núi và đồng lúa hòa vào nhau trong ánh chiều chạng vạng.

Dòng suối nhỏ trong vắt, uốn lượn hiền hòa giữa một bên là những dải ruộng bậc thang nhuộm sắc xanh vàng óng ả, một bên là thảm thực vật mướt xanh. Một sự giao hòa tuyệt diệu giữa nước, rừng và bàn tay lao động của con người.

Tầm nhìn cận cảnh những tầng ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau như những nốt nhạc uốn lượn giữa núi rừng. Sắc vàng của lúa chín chiêm xen lẫn sắc xanh rực rỡ tạo nên một hiệu ứng thị giác tuyệt mỹ. Thấp thoáng giữa sóng lúa là bóng dáng nhỏ bé của người nông dân đang cần mẫn thu hoạch mùa màng.

Những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang Mường Đeng ôm trọn lấy sườn đồi như những làn sóng bồng bềnh. Sắc lúa chín vàng ruộm trải dài ngút ngàn, minh chứng cho một mùa màng no ấm của đồng bào vùng cao nơi đây.

Nhìn từ trên cao, thung lũng lúa Mường Đeng hiện lên như một tấm thảm thổ cẩm khổng lồ được ghép thành từ hàng trăm mảnh vải nhiều màu sắc. Sự đan xen tinh tế giữa các mảng màu xanh, vàng và đất xám sau thu hoạch tạo nên vẻ đẹp bình yên, mộc mạc mang đậm hơi thở đại ngàn.

Mường Đeng không chỉ níu chân du khách bởi cảnh sắc mùa lúa chín mà còn bởi nhịp sống bình yên hiếm gặp. Buổi sớm, du khách có thể theo chân người dân ra đồng gặt lúa, xuống suối bắt cá hay men theo những con đường đất nhỏ dẫn lên nương. Khi chiều buông, khói bếp từ những mái nhà sàn bắt đầu bảng lảng bay lên giữa thung lũng; tiếng khèn, tiếng trống và điệu xòe truyền thống lại rộn ràng vang vọng khắp sân bản.

Những năm gần đây, du lịch cộng đồng dần hình thành ở Mường Đeng. Nhiều ngôi nhà sàn được cải tạo thành homestay nhưng vẫn giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống của người Thái.

Người trẻ trong bản học thêm ngoại ngữ, kỹ năng du lịch để trở thành những hướng dẫn viên bản địa, kể cho du khách nghe câu chuyện về núi rừng, mùa lúa và văn hóa quê hương bằng tất cả niềm tự hào.

Điều khiến Mường Đeng trở nên khác biệt chính là vẻ nguyên sơ gần như vẫn còn được giữ trọn vẹn. Không ồn ào, không bị thương mại hóa, bản làng giữa thung lũng vẫn hiện lên chân thực với những nếp nhà nép bên ruộng lúa, những con đường đá quanh co và nụ cười hiền hậu của người dân vùng cao.

Giữa núi non trùng điệp của miền Tây xứ Thanh, mùa vàng Mường Đeng đang trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên và say mê khám phá vẻ đẹp nguyên bản của vùng cao. Một lần đến nơi này vào mùa lúa chín, du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp giữa mây ngàn mà còn mang theo cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên - thứ bình yên chỉ có thể tìm thấy giữa hương lúa mới, tiếng suối đầu nguồn và nhịp sống chậm rãi nơi đại ngàn.

Hoàng Đông