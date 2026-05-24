Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Đại Bi

Tối 24/5, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại chùa Đại Bi.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2570.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni cùng đông đảo đồng bào phật tử trong tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Đức đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa truyền tải thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam tới tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh.

Thông điệp nhấn mạnh, trải qua hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, nhập thế cứu đời, góp phần hun đúc bản sắc văn hóa, đạo đức và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và thịnh vượng, GHPG Việt Nam tiếp tục khẳng định phương châm “Phật giáo phát triển cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Thượng tọa Thích Tâm Định đọc diễn văn Đại lễ Phật đản.

Thông điệp cũng cho biết, năm 2026 đánh dấu 45 năm thành lập GHPG Việt Nam; đồng thời Ban Trị sự GHPG Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X với phương châm hành động “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

GHPG Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, mỗi người con Phật cần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, trách nhiệm xã hội và lối sống nhân văn trong cộng đồng; góp phần xây dựng xã hội hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, GHPG Việt Nam cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Nhân dân an lạc; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tới Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn lãnh đạo tỉnh cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào phật tử đã thực hiện nghi lễ tắm Phật cầu cho quốc thái dân an, Nhân dân an lạc, hạnh phúc.

Minh Hiếu