Cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân sau xung đột Iran

Các chuyên gia quốc tế cảnh báo, cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể làm gia tăng xu hướng phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh niềm tin vào các cơ chế an ninh quốc tế đang suy giảm.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM2 “Topol-M” là một trong những hệ thống tên lửa mới nhất được Nga triển khai. Ảnh: Getty Images.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận định thế giới đang tiến gần “ngưỡng nguy hiểm hạt nhân”, khi có thể xuất hiện tới 20 quốc gia cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân nếu môi trường an ninh tiếp tục xấu đi.

Theo đánh giá, xung đột tại Iran đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin vào các cam kết an ninh toàn cầu, khiến nhiều quốc gia cho rằng sở hữu vũ khí hạt nhân có thể trở thành biện pháp răn đe hiệu quả nhất.

Xu hướng này được cho là đã manh nha rõ hơn khi một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan và Thụy Điển bắt đầu thảo luận công khai về khả năng phát triển năng lực hạt nhân, trong đó có cả việc xem xét lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) – điều từng được coi là khó xảy ra.

Trong khi đó, nguy cơ tiếp tục gia tăng khi Triều Tiên đẩy nhanh chương trình hạt nhân, còn Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí. Một số lo ngại cũng được nêu ra liên quan đến vật liệu hạt nhân tại Syria sau các biến động chính trị.

Tàu ngầm hạt nhân Nga đã phóng thử tên lửa Bulava từ Biển Trắng vào ngày 22/5/2018. Ảnh: AP.

Hiện thế giới có khoảng 12.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó gần 90% thuộc về Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cán cân này có thể thay đổi nếu nhiều quốc gia mới tham gia cuộc đua vũ trang hạt nhân.

Một số nước như Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia cũng được cho là đang cân nhắc điều chỉnh chính sách an ninh trong trường hợp các liên minh hiện tại suy yếu.

Giới khoa học cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục, nguy cơ bất ổn toàn cầu sẽ gia tăng đáng kể. Nhà khoa học đoạt giải Nobel David Gross từng cảnh báo nhân loại đang đối mặt với thách thức sinh tồn, nếu nguy cơ chiến tranh hạt nhân không được kiểm soát.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.