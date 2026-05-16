Mỹ sẵn sàng chấp nhận Iran ngừng làm giàu urani trong 20 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, Washington sẵn sàng chấp nhận việc Iran ngừng làm giàu urani trong 20 năm nếu Tehran thể hiện “cam kết thực sự” trong đàm phán hạt nhân. Đây được xem là tín hiệu mềm mỏng hơn so với yêu cầu trước đây của Mỹ về việc Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 15/5, trên chuyên cơ trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết, ông cũng đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty Trung Quốc mua dầu của Iran. Ông cho hay, Washington sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng dỡ bỏ một phần các biện pháp này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại New Delhi bên lề Hội nghị Ngoại trưởng BRICS. Ảnh: News24

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán. Phát biểu tại New Delhi bên lề Hội nghị Ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi khẳng định, Iran hoan nghênh mọi nỗ lực hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, Tehran và Bắc Kinh là “đối tác chiến lược”, đồng thời cho biết Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong tiến trình đối thoại Mỹ-Iran. Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu lòng tin giữa hai bên.

Liên quan vấn đề hạt nhân, ông Araghchi cho biết, Iran sẽ tham vấn Nga khi Mỹ và Iran bắt đầu xử lý nội dung liên quan tới urani làm giàu. Theo ông, vấn đề này hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự chính thức giữa Tehran và Washington, song Iran đánh giá cao các sáng kiến của Moscow.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng cho rằng việc truy tìm kho urani làm giàu của Iran “chủ yếu mang ý nghĩa quan hệ công chúng”, song nhấn mạnh Mỹ vẫn giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ông đồng thời cảnh báo sự kiên nhẫn của Washington với tiến trình đàm phán đang giảm dần.

Về phần mình, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Minh Phương

Nguồn: Times of Israel, RT