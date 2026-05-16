Israel và Li - băng gia hạn ngừng bắn, tạo điều kiện cho đàm phán

Bộ ngoại giao Mỹ vừa thông báo, Israel và Li - băng đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 45 ngày, sau hai ngày đàm phán do Washington làm trung gian. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới vẫn tiếp diễn và thỏa thuận ngừng bắn trước đó dự kiến hết hạn vào ngày 17/5.

Phái đoàn Lebanon và Israel gặp nhau ngày 15 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Al Jazeera

Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 16/4 sẽ được kéo dài nhằm tạo điều kiện cho các bên tiếp tục thúc đẩy tiến trình đối thoại. Ông đánh giá vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon diễn ra “rất hiệu quả”.

Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc sẽ tổ chức cuộc họp giữa các phái đoàn quân sự hai nước vào ngày 29/5 để khởi động một “lộ trình an ninh”, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ triệu tập vòng đàm phán chính trị tiếp theo vào các ngày 2-3/6.

Các cuộc tiếp xúc tại Washington là vòng đàm phán cấp cao thứ ba giữa Israel và Lebanon kể từ khi xung đột leo thang mạnh hồi đầu tháng 3, sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng liên quan tới Iran. Đây cũng được xem là các cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Trong tuyên bố sau đàm phán, phái đoàn Lebanon cho biết, nước này muốn tận dụng động lực từ thỏa thuận ngừng bắn để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. Beirut nhấn mạnh, việc gia hạn thỏa thuận và thiết lập cơ chế an ninh do Mỹ bảo trợ sẽ tạo thêm thời gian cần thiết để ổn định tình hình trong nước, củng cố các thể chế nhà nước và thúc đẩy tiến trình chính trị.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nhận định, các cuộc thảo luận diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Israel là bảo đảm an ninh cho người dân và binh sĩ nước này.

Hình ảnh thiết bị quân sự, binh lính Israel tập kết gần biên giới Israel-Lebanon vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Dù Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày, tình hình thực địa vẫn căng thẳng khi Israel tiếp tục không kích các mục tiêu Hezbollah tại miền nam Lebanon, trong khi Hezbollah gia tăng hoạt động nhằm vào lực lượng Israel ở khu vực biên giới. Bộ Y tế Lebanon cho biết các đợt tấn công gần đây đã gây nhiều thương vong, trong đó có trẻ em.

Nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn đầu diễn ra song song với các hoạt động ngoại giao liên quan căng thẳng Mỹ-Iran. Washington kỳ vọng thời gian gia hạn ngừng bắn sẽ tạo cơ sở thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình và an ninh lâu dài giữa Israel và Lebanon.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION, CNA