Ba Lan bác lo ngại khi Mỹ đình chỉ kế hoạch triển khai binh sĩ

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 16/5 khẳng định việc Mỹ đình chỉ kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tới Ba Lan chỉ mang tính chất hậu cần và không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia cũng như năng lực răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sườn phía Đông châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng kế hoạch đình chỉ triển khai binh sĩ của Mỹ không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu với báo giới, ông Tusk cho biết phía Ba Lan đã nhận được bảo đảm từ Washington rằng các quyết định điều chỉnh lực lượng “thuần túy mang tính hậu cần” và “mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát”.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đình chỉ kế hoạch triển khai luân phiên kéo dài 9 tháng tới Ba Lan đối với lực lượng thuộc Lữ đoàn tác chiến thiết giáp số 2 của Sư đoàn Kỵ binh số 1 đóng tại bang Texas.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 15/5, quyền Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Christopher LaNeve xác nhận Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ đã nhận được chỉ thị về việc cắt giảm lực lượng. Ông cho biết một số thành phần của đơn vị đã được triển khai ra nước ngoài và trang thiết bị cũng đang trong quá trình vận chuyển trước khi kế hoạch bị hủy.

Theo Army Times, quyết định đình chỉ được đưa ra đột ngột đã làm dấy lên những đồn đoán trong giới chức Mỹ và châu Âu về khả năng Washington đang điều chỉnh chiến lược hiện diện quân sự tại châu Âu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định việc này “không liên quan trực tiếp tới Ba Lan”, đồng thời cho rằng động thái trên có liên hệ với kế hoạch trước đó của Mỹ về việc cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ tại Đức trong vòng từ 6-12 tháng tới.

Hiện Ba Lan đang tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ theo cơ chế luân phiên, trở thành một trong những trung tâm quân sự lớn nhất của Washington tại châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện năm 2022.

Warsaw trong những năm gần đây đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và đầu tư cơ sở hạ tầng quân sự, với ngân sách quốc phòng năm nay tương đương gần 5% GDP, mức cao nhất trong NATO tính theo tỷ lệ quy mô nền kinh tế.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “có thể” điều chuyển một phần lực lượng rút khỏi Đức sang Ba Lan, làm gia tăng kỳ vọng rằng Warsaw sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong chiến lược quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Các binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ đứng cạnh các đồng nghiệp Ba Lan trong chuyến thăm căn cứ tại Sân bay Ziemsko, Ba Lan. Ảnh: DVIDS.

Dù vậy, thông tin về việc đình chỉ triển khai binh sĩ vẫn khiến nhiều đồng minh NATO quan ngại về khả năng Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cựu Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu Ben Hodges nhận định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu có vai trò răn đe Nga, bảo vệ lợi ích chiến lược của Washington và trấn an các đồng minh NATO. Theo ông, việc đình chỉ triển khai một lực lượng quan trọng có thể ảnh hưởng tới năng lực răn đe của liên minh.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu