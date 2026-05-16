Lãnh đạo Đức - Mỹ điện đàm về Iran, Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có cuộc điện đàm “tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân Iran và triển vọng giải pháp hòa bình tại Ukraine. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đức tiếp tục đối mặt nhiều thách thức chính trị trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: APA

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 15/5 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thống nhất quan điểm rằng Iran cần trở lại bàn đàm phán và không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo ông Merz, cuộc trao đổi cũng đề cập đến tình hình an ninh tại eo biển Hormuz và triển vọng thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Hai bên đồng thời thảo luận về việc phối hợp lập trường trước các hội nghị quốc tế sắp tới của NATO.

Trên mạng xã hội, ông Merz khẳng định Mỹ và Đức vẫn là những đối tác quan trọng trong khuôn khổ NATO và tiếp tục duy trì phối hợp chiến lược.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức đang chịu áp lực chính trị trong nước, khi thừa nhận chính phủ liên minh giữa khối bảo thủ và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tồn tại nhiều bất đồng và hiệu quả điều hành chưa như kỳ vọng.

Ông Merz cho rằng nền chính trị cần tranh luận nhưng phải hướng đến kết quả, đồng thời thừa nhận chính phủ đang có “quá nhiều tranh cãi, quá ít thành quả”.

Chính phủ Đức hiện đang chuẩn bị gói cải cách về thuế, thị trường lao động, hệ thống lương hưu và cắt giảm thủ tục hành chính trước kỳ nghỉ hè, trong bối cảnh liên minh cầm quyền liên tục xảy ra bất đồng chính sách.

Nhà lãnh đạo Đức cũng thừa nhận hạn chế trong công tác truyền thông chính sách, cho rằng cần cải thiện cách truyền đạt để người dân hiểu rõ hơn về định hướng của chính phủ.

Theo khảo sát “Germany Trend” của ARD, mức độ hài lòng với chính phủ Đức hiện chỉ đạt 13%, trong khi tỷ lệ tín nhiệm dành cho cá nhân Thủ tướng Merz giảm xuống còn khoảng 16%.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews

