Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/5 thông báo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 19/5 tới theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong hai ngày 19-20/5. Ảnh: Reuters.

Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực củng cố quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đồng minh của Mỹ, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với những thách thức an ninh chung, bao gồm vấn đề hạt nhân Triều Tiên và những biến động chiến lược tại khu vực.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, bà Kang Yoo-jung thông báo, Thủ tướng Nhật bản Takaichi sẽ tới thăm Andong – quê hương của Tổng thống Lee Jae Myung và là thủ phủ của tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây được xem là động thái ngoại giao đáp lễ sau khi nhà lãnh đạo Nhật Bản tiếp đón Tổng thống Lee tại tỉnh Nara, quê hương bà Takaichi, hồi tháng 1 vừa qua.

Tại Seoul, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến an ninh công cộng. Bên cạnh đó, các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, bao gồm tình hình xung đột tại Trung Đông và an ninh kinh tế, cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Phía Nhật Bản đã xác nhận chuyến thăm. Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật bản cho biết Thủ tướng Takaichi sẽ tới Hàn Quốc từ ngày 19-20/5 để hội đàm với Tổng thống Lee.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc đã có chuyến thăm tỉnh Nara- quê hương Thủ tướng Nhật bản, Takaichi. Ảnh: Yonhap.

Mối quan hệ Hàn - Nhật từ lâu đã chịu ảnh hưởng bởi những rào cản lịch sử giai đoạn 1910-1945. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai nước có dấu hiệu cải thiện quan hệ trong bối cảnh cùng đối mặt các thách thức an ninh khu vực. Khác với người tiền nhiệm, Tổng thống Lee Jae Myung theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Triều Tiên, nhấn mạnh hai bên là những quốc gia láng giềng cần duy trì đối thoại và cùng chung sống ổn định.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Takaichi không chỉ mang tính biểu tượng văn hóa cao mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến cụ thể, củng cố trục hợp tác Seoul - Tokyo trong một trật tự thế giới đang nhiều biến động.

Thanh Giang

Nguồn: Arabnews.