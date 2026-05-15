Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines

Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản ngày 15/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hải sang Philippines trong bối cảnh Tokyo theo đuổi vai trò an ninh khu vực ngày càng chủ động hơn.

Các nguồn tin của NHK cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu tên lửa Type 88 từ kho vũ khí hiện có của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF). Ảnh: AFP.

Theo NHK, Philippines hồi đầu tháng này đã bày tỏ quan tâm đến việc mua các tên lửa Type 88 của Nhật Bản. Các nguồn tin này cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu số tên lửa này từ kho vũ khí hiện có của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF). GSDF dự kiến sẽ dần ngừng sử dụng tên lửa Type 88 và thay thế bằng một mẫu mới.

Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Nhân viên Lực lượng Phòng vệ đã tiến hành bắn thử trong một cuộc tập trận diễn ra tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5, với sự tham gia của lực lượng Mỹ.

Việc chuyển giao tàu hộ vệ khu trục lớp Abukuma của Nhật Bản cho Philippines cũng đang được xem xét. Các tàu này hiện thuộc sở hữu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị quốc phòng ra nước ngoài và các hướng dẫn thực thi. Động thái này về nguyên tắc đã cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, đồng thời bãi bỏ các quy định trước đây hạn chế việc xuất khẩu đối với năm nhóm danh mục.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo liên quan đến xuất khẩu tên lửa. Trong khi Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines ghi nhận rằng hai nước đã nhất trí thảo luận về việc bán các tài sản quốc phòng. Theo hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Nhật Bản và các nhà ngoại giao nước ngoài, một số quốc gia khác như Indonesia và Ba Lan cũng đang xem xét các cơ hội mua sắm từ Nhật Bản trong quá trình hiện đại hóa lực lượng.

Thanh Vân

Nguồn: NHK, Reuters