Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản ngày 15/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hải sang Philippines trong bối cảnh Tokyo theo đuổi vai trò an ninh khu vực ngày càng chủ động hơn.

Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines

Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản ngày 15/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hải sang Philippines trong bối cảnh Tokyo theo đuổi vai trò an ninh khu vực ngày càng chủ động hơn.

Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines

Các nguồn tin của NHK cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu tên lửa Type 88 từ kho vũ khí hiện có của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF). Ảnh: AFP.

Theo NHK, Philippines hồi đầu tháng này đã bày tỏ quan tâm đến việc mua các tên lửa Type 88 của Nhật Bản. Các nguồn tin này cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu số tên lửa này từ kho vũ khí hiện có của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF). GSDF dự kiến sẽ dần ngừng sử dụng tên lửa Type 88 và thay thế bằng một mẫu mới.

Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Nhân viên Lực lượng Phòng vệ đã tiến hành bắn thử trong một cuộc tập trận diễn ra tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5, với sự tham gia của lực lượng Mỹ.

Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines

Việc chuyển giao tàu hộ vệ khu trục lớp Abukuma của Nhật Bản cho Philippines cũng đang được xem xét. Ảnh: AP.

Việc chuyển giao tàu hộ vệ khu trục lớp Abukuma của Nhật Bản cho Philippines cũng đang được xem xét. Các tàu này hiện thuộc sở hữu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị quốc phòng ra nước ngoài và các hướng dẫn thực thi. Động thái này về nguyên tắc đã cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, đồng thời bãi bỏ các quy định trước đây hạn chế việc xuất khẩu đối với năm nhóm danh mục.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo liên quan đến xuất khẩu tên lửa. Trong khi Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines ghi nhận rằng hai nước đã nhất trí thảo luận về việc bán các tài sản quốc phòng. Theo hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Nhật Bản và các nhà ngoại giao nước ngoài, một số quốc gia khác như Indonesia và Ba Lan cũng đang xem xét các cơ hội mua sắm từ Nhật Bản trong quá trình hiện đại hóa lực lượng.

Thanh Vân

Nguồn: NHK, Reuters

Từ khóa:

#Nhật Bản #Tên lửa #Philippines #Xuất khẩu #Bộ quốc phòng #lực lượng #An ninh #Đưa tin #Người phát ngôn #Nước ngoài

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Iran cho phép tàu Trung Quốc qua eo biển Hormuz

Iran cho phép tàu Trung Quốc qua eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Iran đã cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz sau các động thái ngoại giao từ Bắc Kinh, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh