Ukraine cảnh báo Nga lên kế hoạch tấn công NATO từ Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vừa đưa ra cảnh báo về việc Nga có thể đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới xuất phát từ lãnh thổ Belarus để nhắm trực tiếp vào miền bắc Ukraine hoặc thậm chí là một quốc gia thành viên khối NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo về việc Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới tại cử ngõ Berlarus. Ảnh: The new voice of ukraine

Phát biểu trên kênh Telegram cá nhân ngày 15/5 sau cuộc họp khẩn với các quan chức tình báo và quân sự cấp cao, ông Zelenskyy cho biết Kyiv đang giám sát chặt chẽ mọi động thái của Điện Kremlin đồng thời cáo buộc Moscow đang nỗ lực lôi kéo Belarus lún sâu hơn vào cuộc xung đột hiện tại.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Nga nhằm lôi kéo Belarus vào cuộc chiến chống lại Ukraine”.

Theo tổng thống Ukraine, thông tin tình báo cho thấy Moscow và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang liên lạc với nhau về các hoạt động quân sự có thể diễn ra trong tương lai.

Tổng thống Ukraine đã chỉ ra hai hướng đi mà Nga đang cân nhắc triển khai từ lãnh thổ Belarus bao gồm hướng thứ nhất là tấn công vào mục tiêu Chernihiv và Kyiv nhằm uy hiếp trực tiếp thủ đô của Ukraine từ phía bắc và hướng thứ hai là tấn công trực diện vào một trong các quốc gia thành viên NATO có chung biên giới với Belarus.

Belarus sở hữu vị trí địa chính trị đặc biệt hiểm yếu khi có chung đường biên giới với cả Ukraine lẫn ba quốc gia Đông Âu thuộc NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia.

Hiện cả Moscow và Minsk đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc này.

Để đối phó với nguy cơ leo thang, Tổng thống Zelenskyy cho biết đã chỉ thị cho các lực lượng quốc phòng ngay lập tức tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao độ tại các khu vực chiến lược phía bắc như Chernihiv và Kyiv đồng thời khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ tự vệ và bảo vệ người dân của mình nếu ông Alexander Lukashenko đưa ra quyết định sai lầm.

Tổng thống Alexander Lukashenko thông báo đã tiến hành huy động luân phiên một số đơn vị quân đội được lựa chọn “nhằm chuẩn bị cho chiến tranh”. Ảnh: Getty images

Cảnh báo của Tổng thống Ukraine Zelensky được đưa ra trong bối cảnh ngày 13/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thông báo tiến hành huy động luân phiên đối với một số đơn vị quân đội được lựa chọn “nhằm chuẩn bị cho chiến tranh”. Theo kênh TVP World của Ba Lan ngày 13/5, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết cách tiếp cận mới này nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một “chiến dịch trên bộ”.

Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong suốt cuộc chiến, cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự năm 2022. song chưa trực tiếp tham chiến.

Thời gian gần đây, Belarus cũng đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga trên lãnh thổ nước này.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, United24media, kyivindependent