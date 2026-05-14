HLV Polking làm khán giả trận CAHN tiếp đón Thanh Hóa

Vòng 23 LPBank V.League 2025/2026 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 17/5. Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Alexandre Polking do chiến lược gia này bị treo quyền chỉ đạo vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

HLV Polking sẽ phải làm “khán giả” ở trận Công an Hà Nội tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vào ngày 17/5.

Theo thông báo từ Ban Tổ chức giải, HLV Polking đã phải nhận thẻ vàng thứ ba ở trận đấu giữa CAHN và Nam Định tại vòng trước, đồng nghĩa với việc ông sẽ phải ngồi khán đài ở vòng 23. Đây được xem là tổn thất đáng kể với đội bóng ngành công an trong bối cảnh họ đang tiến rất gần đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Không chỉ thiếu HLV trưởng, CAHN còn không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Mauk Stefan Ingo do cầu thủ này cũng nhận đủ 3 thẻ vàng. Tiền vệ người Australia đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của CAHN ở mùa giải 2025/2026 với phong độ ổn định cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Bá Tiến và Đình Huyên (thứ nhất và thứ 2 từ phải sang) là 2 cầu thủ bị treo giò bên phía Đông Á Thanh Hóa.

Bên phía Đông Á Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh cũng chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi hai cầu thủ quan trọng là Nguyễn Bá Tiến và Nguyễn Đình Huyên đều bị treo giò. Trong đó, trung vệ Bá Tiến bị cấm thi đấu sau thẻ đỏ ở vòng trước, còn Đình Huyên bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đây đều là những cầu thủ thường xuyên đá chính và đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Mai Xuân Hợp thời gian gần đây. Sự thiếu vắng của bộ đôi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh hàng thủ cũng như khả năng tranh chấp của đội bóng xứ Thanh trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tại Hàng Đẫy.

Đội bóng xứ Thanh đang thi đấu đầy ấn tượng thời gian gần đây.

Đông Á Thanh Hóa đang thi đấu đầy quả cảm ở giai đoạn cuối mùa với chuỗi bất bại 4 trận liên tiếp, qua đó tạm thời tạo được khoảng cách an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Sau 22 vòng đấu, Thanh Hóa đang xếp thứ 8 với 24 điểm, nhiều hơn đội cuối bảng Đà Nẵng tới 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, CAHN đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong cuộc đua vô địch. Đội bóng ngành công an sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 57 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Thể Công - Viettel tới 11 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu này, CAHN hoàn toàn có thể sớm đăng quang trước 3 vòng đấu.

Bảng xếp hạng trước vòng 23 V.League 2025/2026.

Ngoài HLV Polking cùng các cầu thủ của Công an Hà Nội và Thanh Hóa, vòng 23 V-League 2025/2026 còn ghi nhận nhiều trường hợp bị treo giò khác như Hai Long, Tiến Long và Hoàng Hên của Hà Nội FC; Joseph và Đức Việt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Đức Anh và Hồng Phúc của SHB Đà Nẵng; cùng một số cầu thủ khác như Tuấn Anh (Nam Định), Hoàng Minh (Thể Công - Viettel) hay Văn Bình (SLNA).

Hoàng Sơn