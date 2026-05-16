Trung Quốc xác nhận kế hoạch thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh và nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Tại cuộc họp báo ngày 15/5 nhằm thông tin về kết quả các cuộc hội đàm Trung – Mỹ, ông Vương Nghị nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo thống nhất duy trì liên lạc thường xuyên thông qua các hình thức như gặp gỡ trực tiếp, điện đàm và thư tín. Trong khuôn khổ đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ với tư cách khách cấp nhà nước vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, trong bữa tiệc cấp nhà nước do phía Trung Quốc tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump đã chính thức mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Về hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá đây là “cuộc gặp mang tính lịch sử trong giai đoạn phát triển then chốt của hai nước”, đồng thời cho biết hai bên đã thiết lập “khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” cho quan hệ song phương.

Ông cho rằng khuôn khổ này lấy ổn định và kiềm chế làm trọng tâm, sẽ đóng vai trò nền tảng mới trong điều hành quan hệ Trung – Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc trao đổi được mô tả là “thẳng thắn, sâu sắc, mang tính xây dựng và chiến lược”, kéo dài khoảng 9 giờ, bao gồm hội đàm chính thức, tiếp xúc nhỏ và các hoạt động liên quan.

Về kinh tế – thương mại, ông Vương Nghị cho biết hai bên nhất trí trong khuôn khổ giảm thuế quan tương xứng sẽ mở rộng thương mại song phương. Hai nước cũng đồng ý tiếp tục triển khai các nhận thức chung đạt được trước đó, đồng thời thiết lập cơ chế hội đồng thương mại và đầu tư. Hai bên được cho là đã giải quyết một số quan ngại liên quan đến tiếp cận thị trường nông sản, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được công bố.

Về các vấn đề quốc tế, ông Vương Nghị cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc, nhấn mạnh giải pháp bằng đối thoại, không sử dụng vũ lực, đồng thời đề nghị mở lại eo biển Hormuz và sớm nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran.

Đối với xung đột Nga – Ukraine, ông cho biết hai bên đều bày tỏ mong muốn sớm chấm dứt tình trạng hiện nay và duy trì trao đổi nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị. Ngoài ra, phía Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực như bán đảo Triều Tiên, song không công bố chi tiết.

Trong khi đó, cùng ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở về Nhà Trắng sau chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, gọi chuyến đi này là một “thành công to lớn”. Tổng thống Trump phát biểu với báo giới trước khi bước vào Nhà Trắng sau chuyến bay kéo dài hơn 13 giờ từ Bắc Kinh: “Rất nhiều điều đã xảy ra và các bạn sẽ còn nghe thêm, nhưng đó là một thành công to lớn. Tôi nghĩ đây thực sự là một thời khắc lịch sử”. Ông cho biết hai bên đã đạt được “các thỏa thuận thương mại lớn” trong chuyến thăm, đồng thời ca ngợi những gì ông mô tả là “mối quan hệ rất tốt đẹp”.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun