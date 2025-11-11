Mỹ ra cảnh báo sau vụ nổ xe tại New Delhi, Ấn Độ khiến nhiều người thương vong

Tối 10/11, chỉ vài giờ sau vụ nổ xe tại khu vực Red Fort ở trung tâm Thủ đô New Delhi, Ấn Độ khiến nhiều người thương vong, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã ra cảnh báo an ninh với công dân nước này.

Mỹ ra cảnh báo đi lại sau vụ nổ xe ô tô tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Trong khuyến cáo, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ tại Ấn Độ tránh đi lại tới khu vực xung quanh Red Fort và khu chợ Chandni Chowk. Tránh các đám đông, khu vực có nhiều người tụ tập. Luôn theo dõi các bản tin địa phương và cập nhật an ninh. Giữ ý thức cao về môi trường xung quanh, thận trọng tại các địa điểm du lịch, giao thông công cộng.

Nhiều quốc gia đã bày tỏ chia buồn với Ấn Độ và khuyến nghị công dân thận trọng khi di chuyển đến khu vực New Delhi.

Trước đó, vào khoảng 18:52 (giờ địa phương) ngày 10/11, một chiếc xe được xác định là Hyundai i20 đang di chuyển chậm tại tín hiệu đèn giao thông gần lối vào ga tàu điện ngầm Red Fort, New Delhi đã bất ngờ phát nổ.

Theo thống kê ban đầu vụ nổ đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại một khu vực lịch sử, đông người qua lại và có nhiều khách du lịch, cùng với các phương tiện giao thông công cộng và dân cư. Chính quyền Ấn Độ ngay lập tức nâng cảnh báo an ninh. Hơn chục bang và khu vực lân cận như Uttar Pradesh, Haryana, Punjab... được đặt trong tình trạng báo động, đồng thời tăng cường kiểm tra tại ga tàu, sân bay, nhà ga, khu vực đông người.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực đông người qua lại khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Getty Images

Ngay trong đêm 10/11, các lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắt giữ người chủ trên giấy tờ của chiếc xe gây ra vụ nổ để lần ra manh mối những kẻ đứng đằng sau vụ nổ chết người này. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố cơ quan điều tra sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào liên quan tới động cơ, tính chất của vụ nổ, quyết tâm tìm ra thủ phạm sớm nhất có thể.

Hiện cảnh sát trưởng thủ đô New Delhi của Ấn Độ Satish Golcha cho biết, chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu đánh bom điển hình nào tại hiện trường vụ nổ xe. Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ đánh bom hay không, ông Satish Golcha nêu rõ: “Không có hố bom nào tại hiện trường nên chưa thể khẳng định đây có phải là một vụ đánh bom hay không. Ngoài ra, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về thương tích do mảnh đạn hoặc mảnh vỡ, điều thường thấy trong các vụ nổ bom”.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, The Guardian