Mỹ phê duyệt gói bán bom hạng nặng trị giá 2,8 tỷ USD cho Israel

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông báo phi chính thức tới Quốc hội về gói viện trợ quân sự trị giá 2,8 tỷ USD dành cho Israel, trong đó bao gồm 40.000 quả bom hạng nặng. Đây là một trong số những gói đạn dược lớn nhất được bán ra những năm gần đây.

Theo thông báo gửi các ủy ban đối ngoại Quốc hội Mỹ ngày 15/9, gói vũ khí bao gồm 20.000 bom MK-84, 20.000 bom BLU-117 và 20.000 đầu đạn xuyên phá I-2000 Penetrator.

Mặc dù được thực hiện dưới hình thức thương vụ mua bán vũ khí, chi phí được cho là do Chính phủ Mỹ chi trả thông qua chương trình Tài chính quân sự nước ngoài (FMF). Theo cơ chế này, Mỹ cung cấp nguồn tài chính để Israel mua vũ khí do các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ sản xuất.

MK-84 là một trong những loại bom có sức phá hủy lớn nhất trong kho vũ khí phương Tây, có khả năng đâm xuyên bê tông dày và làm sụp đổ các tòa nhà lớn. Israel từng nhiều lần sử dụng loại bom này tại Dải Gaza và Lebanon, kéo theo nhiều chỉ trích từ quốc tế.

Trước đó, chính quyền tiền nhiệm từng tạm hoãn cung cấp MK-84 cho Israel vào năm 2024 do lo ngại thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược quyết định này ngay sau khi nhậm chức vào đầu năm 2025, đồng thời phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 2,04 tỷ USD cho Israel mà không qua quy trình rà soát thông thường của Quốc hội.

Tại Quốc hội Mỹ, gói viện trợ mới có thể vấp phải sự phản đối ngày càng gia tăng. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ, cùng một số nhà bình luận bảo thủ có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa, đã đặt vấn đề về việc tiếp tục duy trì các khoản viện trợ quân sự quy mô lớn cho Israel.

Quyết định viện trợ mới được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa chính quyền Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện nhiều bất đồng sâu sắc xung quanh các hoạt động quân sự tại Syria, Lebanon và kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza. Bên cạnh đó, việc cuộc chiến với Iran kéo dài cũng gây ra sự bất bình trong nội bộ chính quyền Mỹ.

Thanh Giang