Phường Hạc Thành: Xem xét hạ mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nếu cán bộ không chấp hành quy định về trật tự đô thị

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không gương mẫu chấp hành quy định về trật tự đô thị sẽ bị xem xét hạ mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ Quý III/2026. Nội dung này được Thường trực Đảng ủy phường Hạc Thành nhấn mạnh tại hội nghị giao ban ngày 14/9/2026.

Phường Hạc Thành huy động phương tiện, máy móc để xử lý các trường hợp vi phạm.

Với phương châm “gương mẫu từ gia đình - tiên phong từ cơ quan - trách nhiệm với cộng đồng”, Đảng ủy phường Hạc Thành yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đi đầu trong chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; chủ động di chuyển, tháo dỡ chậu hoa, cây cảnh, ghế đá, vật dụng và vật cản lấn chiếm hành lang, vỉa hè; không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Cá nhân không gương mẫu, để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét hạ mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ Quý III/2026.

Đảng ủy phường giao Ban Xây dựng Đảng tiếp tục định hướng tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phường Hạc Thành đạt chuẩn đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng thời, phối hợp với UBND phường và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm của người đứng đầu cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nếu để xảy ra vi phạm.

UBND phường được giao duy trì đợt cao điểm “giải phóng vỉa hè” đến hết ngày 25/9/2026 và tiếp tục huy động các lực lượng, trong đó có cán bộ, công chức phường, lực lượng Công an, dân quân thường trực và các lực lượng chức năng, cùng phương tiện, máy móc để tổ chức kiểm tra, giải tỏa trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hành lang; di chuyển, giải tỏa chậu hoa, cây cảnh, ghế đá, vật dụng; tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, bậc tam cấp và các công trình, vật kiến trúc xây dựng, lắp đặt trái quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái lấn chiếm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở, sẽ bị xử lý theo quy định; trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục, trả lại nguyên trạng.

Phần lớn các hộ gia đình đồng tình, ủng hộ chủ trương, tự giác di chuyển, tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Công an phường được giao chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan thường xuyên kiểm tra, tiếp nhận và xác minh thông tin phản ánh của Nhân dân; tập trung xử lý các điểm tái lấn chiếm, đặc biệt là tình trạng tái dựng mái che, mái vẩy, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Tại các tổ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động từng hộ dân tự giác tháo dỡ, di chuyển vật dụng lấn chiếm. Ưu tiên vận động, hướng dẫn người dân tự giác thực hiện; đối với trường hợp không chấp hành, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, lập biên bản và áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Thường trực Đảng ủy phường cũng giao UBND phường khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè, hè phố và khu vực công cộng trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Lê Thảo (CTV)