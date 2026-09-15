Xả nước hồ thủy lợi Cửa Đạt từ 18h ngày 15/9

Chiều 15/9, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Cửa Đạt đã có thông báo về việc vận hành, điều tiết lũ hồ chứa nước Của Đạt.

Hồ chứa nước Cửa Đạt. Ảnh: vinaconex

Trên cơ sở tình hình mực nước hồ lúc 13 giờ 55 phút ngày 15/9 ở cao trình +107,42m và dự báo diễn biến thời tiết khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ Cửa Đạt, công ty cho biết sẽ vận hành xả nước, điều tiết hồ thủy lợi Cửa Đạt để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Thời điểm xả qua tràn dự kiến bắt đầu từ 18h00 ngày 15/9/2026 đến khi kết thúc quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa theo quy định.

Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến từ 500 đến 1.500m3/s (bao gồm cả lưu lượng qua 2 nhà máy thủy điện).

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Cửa Đạt lưu ý lưu lượng xả về hạ du có thể được điều chỉnh tăng, giảm tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ.

Công ty thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân được biết để chủ động phòng ngừa, vận hành, sản xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản thuộc khu vực lòng hồ và vùng hạ du hồ Cửa Đạt.

NM