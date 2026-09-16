IAEA đánh giá chương trình điện hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ là bước ngoặt

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đánh giá những tiến triển trong chương trình điện hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển của nước này, trong bối cảnh Ankara chuẩn bị đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành.

Phát biểu tại Hội nghị Đại hội đồng IAEA lần thứ 70 ở Vienna (Áo), ông Grossi ngày 15/9 đánh giá cao những tiến bộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Phát biểu của ông Grossi được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Đại hội đồng IAEA lần thứ 70 tập trung vào việc thúc đẩy sử dụng năng lượng và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời tăng cường các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Grossi cho biết IAEA đang chờ đợi thời điểm tổ máy đầu tiên của Akkuyu có thể được đưa vào vận hành trong những tháng tới, đồng thời bày tỏ hy vọng có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để chứng kiến dấu mốc này. Ông cũng nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dừng lại ở Akkuyu và IAEA sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ankara trong quá trình phát triển lĩnh vực này.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Vienna Mustafa Kibaroglu cũng nhấn mạnh những tiến triển tại Akkuyu, cho rằng dự án đã bước vào giai đoạn cuối. Ông đồng thời đánh giá quá trình phát triển năng lực khoa học, công nghệ và chính sách hạt nhân của Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra những kinh nghiệm đáng chú ý đối với nước này.

Việc đưa Akkuyu vào vận hành sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, khi nước này lần đầu tiên có nguồn điện hạt nhân thương mại. Ankara coi năng lượng hạt nhân là một trong những thành tố nhằm đa dạng hóa nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu được xây dựng tại tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, là dự án điện hạt nhân đầu tiên của nước này. Dự án gồm 4 lò phản ứng với tổng công suất 4.800 MW, do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom xây dựng theo mô hình xây dựng - sở hữu - vận hành. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đưa tổ máy đầu tiên vào phát điện trong năm 2026.

Vân Bình