Đặt nền móng phát triển du lịch biển bốn mùa

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đánh dấu một bước chuyển lớn từ những khu du lịch biển trọng điểm ở xứ Thanh, khi nhiều sản phẩm mới được triển khai tại Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa.

Đằng sau những hoạt động như festival diều, đêm nhạc “Chill bên biển”, phiên chợ hải sản, tuyến phố đi bộ hay những trải nghiệm “Chạm nhịp sống làng chài”, là sự thay đổi rất lớn trong tư duy hành động. Thay vì chờ du khách đến với biển vào mùa hè như trước đây, các địa phương đang chủ động “đánh thức” những giá trị vốn có để hình thành sản phẩm phù hợp với từng thời điểm, từng nhóm khách, nhằm thu hút khách trong mùa thấp điểm.

Hãy nhìn lại một số sự kiện.

Festival Diều Sầm Sơn 2026 lần đầu được tổ chức tại Thanh Hóa quy tụ 100 nghệ nhân của 15 câu lạc bộ, mang đến 300 con diều với nhiều hình dáng, màu sắc, kích thước. Khi một sự kiện đem đến sự mới mẻ, đồng nghĩa sẽ tạo thêm uy tín cho điểm đến, kích thích sự tò mò, mùa du lịch vì thế cơ hội được kéo dài hơn.

Tại Nam Sầm Sơn, không gian chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” lại cho thấy một cách tiếp cận khác. Hải sản, nghề biển và đời sống ngư dân vốn là những giá trị quen thuộc, nhưng khi được tổ chức thành một không gian trải nghiệm với các gian hàng bán hải sản trực tiếp trên thuyền, khu sản phẩm OCOP, ẩm thực, giao lưu văn hóa và trải nghiệm nghề truyền thống, những giá trị bình dị ấy đã được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Du khách không chỉ mua hải sản, mà còn được nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận một phần đời sống của cộng đồng cư dân ven biển.

Tương tự, ở biển Hải Tiến và Hải Hòa, các hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” đưa du khách đến gần hơn với nghề biển thông qua những trải nghiệm kéo lưới, gỡ cá, tìm hiểu ngư cụ, giao lưu với ngư dân. Cùng với đó là phố đi bộ, chợ đêm, ẩm thực, trò chơi dân gian và các chương trình nghệ thuật. Cách làm này đã đưa văn hóa, con người và sinh hoạt cộng đồng trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Đây là cách làm phù hợp, bởi cảnh quan biển có thể là lợi thế chung của nhiều địa phương, nhưng văn hóa, câu chuyện về vùng đất và con người thì không dễ sao chép. Một mẻ cá vừa kéo lên, một phiên chợ trên thuyền, một sản phẩm địa phương nếu được tổ chức tốt đều kích thích tò mò của du khách.

Một phiên chợ, một chương trình nghệ thuật, một hoạt động trải nghiệm hay một tour mới nếu được duy trì hợp lý sẽ tạo thêm dòng khách, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm... giúp doanh nghiệp có thêm thị trường, người dân có thêm sinh kế.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt. Các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hải Hòa lần lượt đón khoảng 76 nghìn và 26 nghìn lượt khách, tăng nhiều lần so với kỳ nghỉ năm 2025. Con số khách ấn tượng này có sự đóng góp rất lớn từ những sản phẩm du lịch mới được tổ chức tại các khu du lịch biển.

Nếu được duy trì thường xuyên và liên kết hiệu quả, những sản phẩm hôm nay sẽ không chỉ giải bài toán mùa thấp điểm của năm 2026, mà còn có thể trở thành những viên gạch đầu tiên xây dựng thương hiệu du lịch biển Thanh Hóa - điểm đến bốn mùa.

Thái Minh