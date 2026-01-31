Mỹ phê duyệt các thương vụ bán vũ khí hơn 15 tỷ USD cho Israel và Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt hai thương vụ bán vũ khí lớn cho Israel và Saudi Arabia với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 6,67 tỷ USD cho Israel, trong đó có 30 trực thăng tấn công AH-64 Apache. Ảnh: AP.

Theo thông báo, gói bán vũ khí dành cho Israel trị giá khoảng 6,67 tỷ USD, trong đó Washington sẽ cung cấp 30 trực thăng tấn công AH-64 Apache được trang bị bệ phóng rocket, cùng 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ, các bộ nguồn cho xe bọc thép chở quân và một số trực thăng tiện ích hạng nhẹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ này sẽ giúp tăng cường năng lực của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, qua đó cải thiện khả năng bảo vệ biên giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các trung tâm dân cư.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Washington cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, coi việc hỗ trợ Israel duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu là phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Washington.

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí cho Saudi Arabia trị giá khoảng 9 tỷ USD, bao gồm 730 tên lửa Patriot cùng các trang thiết bị liên quan. Ảnh: Azer News.

Đối với Saudi Arabia, thương vụ mua vũ khí Mỹ trị giá khoảng 9 tỷ USD, bao gồm 730 tên lửa Patriot cùng các trang thiết bị liên quan. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói bán này sẽ góp phần tăng cường an ninh cho một đồng minh chủ chốt ngoài NATO, được Washington xem là nhân tố quan trọng đối với ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Vùng Vịnh. Năng lực phòng thủ được tăng cường cũng được cho là sẽ bảo vệ lực lượng trên bộ của Saudi Arabia, Mỹ và các đối tác trong khu vực, đồng thời cải thiện đáng kể vai trò của Riyadh trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp.

Thông báo về các thương vụ trên được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có nhiều động thái mới ở Trung Đông, trong đó có việc điều một đội tàu chiến tới khu vực và thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Ngọc Liên

Nguồn: Fox News