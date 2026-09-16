Đức và Iraq thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 15/9 đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực, quốc tế và quan hệ song phương, trong đó tập trung vào hợp tác kinh tế, an ninh và hỗ trợ Iraq trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi nhiệm vụ quân sự của lực lượng quốc tế tại nước này kết thúc.

Tại cuộc hội đàm ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin quan tâm đến một Iraq ổn định và phát triển, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Iraq trong tiến trình củng cố ổn định đất nước sau khi nhiệm vụ quân sự của lực lượng quốc tế kết thúc. Chính phủ Đức cho biết hai bên mong muốn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó có việc xây dựng kế hoạch hành động chung Đức - Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Ali al-Zaidi đánh giá Đức là một trong những đối tác tin cậy của Iraq, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp Đức tham gia các dự án phát triển và đầu tư tại Iraq. Ông cho rằng Iraq có thể tận dụng kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị của Đức để phục vụ quá trình phát triển kinh tế.

Về hợp tác kinh tế, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận về các nguyên tắc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Cơ quan Thông tấn Iraq cho biết thỏa thuận này nằm trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế và năng lượng giữa hai nước.

Về an ninh, Thủ tướng Merz cho biết sự hiện diện quân sự của Đức tại Iraq sẽ kết thúc vào ngày 30/9 theo đề nghị của Baghdad. Ông nhấn mạnh Berlin tôn trọng quyết định này, đồng thời khẳng định Đức sẵn sàng tiếp tục hợp tác quân sự và hỗ trợ Iraq dưới những hình thức khác nếu chính phủ Iraq có yêu cầu.

Việc kết thúc nhiệm vụ quân sự của Đức nằm trong tiến trình chấm dứt nhiệm vụ của liên minh quốc tế tại Iraq. Theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington, giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi từ nhiệm vụ quân sự của liên minh sang quan hệ an ninh song phương sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9/2026.

Thủ tướng Merz khẳng định Đức vẫn mong muốn đóng góp vào việc duy trì ổn định tại Iraq và sẵn sàng phối hợp với Baghdad trong giai đoạn mới. Ông cho rằng hai nước có thể tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương sau khi nhiệm vụ quân sự của Đức kết thúc.

Vân Bình