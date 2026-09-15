Lũ trên sông Bưởi lên báo động II, sông Cầu Chày báo động I

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục phát lệnh báo động II trên sông Bưởi, báo động I trên sông Cầu Chày.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông ngày 15/9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 15 giờ mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là +10,04m (dưới BĐII là 0,96m); dự báo có khả năng lên mức báo động II (+11m) vào lúc 00-01h ngày 16/9.

Hồi 9 giờ ngày 15/9 mực nước trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là +7,5m (dưới BĐI là 0,5m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh có khả năng lên mức báo động I (+8m) vào lúc 18-20h cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các Công điện số 12 và 13 phát lệnh báo động II trên sông Bưởi tại trạm thuỷ văn Kim Tân và báo động I trên sông Cầu Chày tại trạm thuỷ văn Xuân Vinh.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình; Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM