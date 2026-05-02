Mỹ phê duyệt các thương vụ bán vũ khí hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho một số đồng minh tại Trung Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thiết bị quân sự được dỡ xuống từ một tàu chở hàng tại cảng Ashdod, Israel ngày 30 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt các thương vụ bán thiết bị và dịch vụ quân sự với tổng trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông, gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo thông báo, các thương vụ bao gồm gói dịch vụ bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot dành cho Qatar trị giá khoảng 4,01 tỷ USD, cùng với hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD.

Ngoài ra, Mỹ cũng phê duyệt bán cho Kuwait hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD, đồng thời cung cấp hệ thống APKWS cho Israel với giá trị tương tự 992,4 triệu USD. UAE cũng được phê duyệt mua hệ thống APKWS trị giá 147,6 triệu USD.

Các nhà thầu chính tham gia các thương vụ này gồm BAE Systems (đối với các hợp đồng APKWS), RTX và Lockheed Martin (đối với hệ thống Patriot và hệ thống chỉ huy tác chiến), cùng với Northrop Grumman trong hợp đồng với Kuwait.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài nhiều tuần, dù một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực trước đó. Trong thời gian này, một số quốc gia vùng Vịnh được cho là đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Giới chức Mỹ cho biết các quyết định trên nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của các đối tác trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cũng xác nhận đã được báo cáo về các phương án quân sự bổ sung liên quan tới Iran.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Times of Israel