Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15/9, tại Thanh Hóa, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.

Đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan khối nội chính - tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, Toà án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Sơn giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Biên Thùy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, sinh năm 1977, quê quán tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, đồng chí là Thẩm phán bậc 2, Chánh tòa Dân sự, Tòa án Nhân dân tỉnh.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Biên Thùy khẳng định, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú...

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Biên Thùy phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn cần tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm, kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, để cùng Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Sơn.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phân công công tác hợp lý, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng chí Nguyễn Trọng Sơn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Sơn cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy và các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; cùng tập thể Ban lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đỗ Đức