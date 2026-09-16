Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, ủng hộ ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine, đồng thời cho biết Moscow vẫn giữ nguyên lập trường và các mục tiêu trong tiến trình đàm phán. Moscow cũng đánh giá tích cực đề xuất ngừng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, dù chưa xác nhận một thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Nga khẳng định chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán và cho rằng trách nhiệm về việc đình chỉ các cuộc đàm phán trước đây không thuộc về Moscow.

Moscow cũng để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán song phương hoặc theo các hình thức khác, trong khi cho rằng việc tổ chức đàm phán ba bên phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên liên quan. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh lập trường của Moscow về Ukraine không thay đổi và Nga sẽ không đình chỉ các hoạt động quân sự trong quá trình đàm phán.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đánh giá đề xuất của Mỹ về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng là một ý tưởng tích cực, song cho rằng để giảm giá năng lượng trên thị trường thế giới cần có thêm nhiều biện pháp.

Theo ông Peskov, Nga cũng muốn nhận được các bảo đảm liên quan đến hoạt động vận tải thương mại, trong đó có vận chuyển dầu mỏ, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế mà Moscow cho là đang cản trở hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Trước đó, Mỹ cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí về nguyên tắc không tấn công các mục tiêu năng lượng. Tuy nhiên, đến nay Moscow và Kiev chưa chính thức xác nhận đạt được một thỏa thuận như vậy.

Trong diễn biến liên quan, Ukraine cho biết sẵn sàng xem xét đề xuất ngừng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng nếu nhận được cam kết tương ứng từ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã thông báo lập trường này với các đồng minh và đối tác, đồng thời dự kiến thảo luận vấn đề với phía Mỹ tại New York.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục có các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ngày 15/9, Ukraine cho biết đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số trạm nhiên liệu tại Kiev.

Minh Phương