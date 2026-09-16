UNESCO kêu gọi đưa các nguyên tắc đạo đức AI vào thực tiễn quản trị

Diễn đàn Toàn cầu lần thứ 4 về Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (AI) do UNESCO và Saudi Arabia đồng tổ chức khai mạc ngày 15/9 tại Riyadh, tập trung thảo luận các biện pháp đưa những nguyên tắc về an toàn, trách nhiệm và đạo đức AI vào thực tiễn quản trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc UNESCO Asa Regner nhận định AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi các cơ chế quản trị chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bà nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm sự tham gia công bằng của các quốc gia vào quá trình xây dựng cơ chế quản trị AI. Theo bà Regner, một trong những trọng tâm của diễn đàn là tìm cách chuyển các nguyên tắc đạo đức AI thành những biện pháp có thể áp dụng trong thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc xây dựng các nguyên tắc chung.

Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Saudi Arabia (SDAIA) Abdullah bin Sharaf Alghamdi cho rằng các quốc gia cần xây dựng quản trị AI dựa trên những nguyên tắc chung, đồng thời điều chỉnh chính sách phù hợp với các ưu tiên quốc gia và bối cảnh văn hóa của từng nước. Ông Alghamdi nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác để chuyển các nguyên tắc chung thành hành động cụ thể, đồng thời bảo đảm quản trị AI có tính bao trùm, trách nhiệm giải trình và đặt con người làm trung tâm. Các phát biểu này phản ánh xu hướng ngày càng chú trọng việc chuyển từ thảo luận về các nguyên tắc đạo đức chung sang xây dựng những cơ chế có thể triển khai trong thực tế.

Diễn đàn diễn ra tại Riyadh từ ngày 14-17/9, quy tụ đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, giới nghiên cứu và chuyên gia. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ AI toàn cầu của Saudi Arabia và diễn ra đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu 2026. UNESCO cho biết diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị AI theo hướng có đạo đức và bao trùm.

Trong những ngày diễn ra diễn đàn, Saudi Arabia, UNESCO và Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Đạo đức AI (ICAIRE) cũng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về đạo đức và quản trị AI. Một cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ diễn đàn có sự tham dự của hơn 60 bộ trưởng và đại diện quốc tế.

Vân Bình