Trung Quốc và Mỹ thảo luận cắt giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng

Trung Quốc và Mỹ đang tiến hành thảo luận về việc cắt giảm đáng kể thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa, trong đó có các mặt hàng năng lượng và nông sản của Mỹ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tuần tới có thể dẫn đến thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại.

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Theo các nguồn tin thân cận, các cuộc họp giữa hai bên nhiều khả năng sẽ đi đến thống nhất về việc hạ thuế quan đối với các mặt hàng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ sản xuất. Các động thái này dự kiến được triển khai theo kế hoạch giảm thuế có tính tương hỗ áp dụng cho lượng hàng hóa thương mại trị giá khoảng 30 tỷ USD. Một số mặt hàng từ Trung Quốc cũng có thể được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm của ngành nông nghiệp trong các cuộc đàm phán, đại diện Tập đoàn kinh doanh lương thực nhà nước Trung Quốc Cofco có thể sẽ tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ và làm việc với Tổng thống Donald Trump. Hơn 10 doanh nghiệp khác cũng đang được xem xét đưa vào đoàn đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp.

Dù phạm vi thỏa thuận lần này còn hạn chế so với quy mô thương mại song phương đạt hơn 400 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, bước đi này cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực duy trì lệnh hoãn thuế đạt được từ tháng 10/2025. Thỏa thuận cũng chứng minh Washington và Bắc Kinh vẫn có thể giữ quan hệ đi đúng hướng bất chấp những bất đồng ngày càng mở rộng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu và vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện Trung Quốc đang duy trì tiến độ thực hiện cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm bên cạnh các đơn hàng đậu nành. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự báo hai bên sẽ có các tuyên bố chung về nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan trong chuyến thăm sắp tới.

Thanh Giang